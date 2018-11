Hieren policía en tiroteo sector Mott Haven

NUEVA YORK.- Un policía fuera de servicio fue herido de un balazo en un hombro en El Bronx.

La víctima de 33 años estaba en su vehículo en la calle East 137th, entre Brown Place y la avenida Willis, en el sector Mott Haven, cuando dos grupos comenzaron a dispararse entre sí poco después de la medianoche del martes.

Una bala perdida atravesó la ventanilla del lado del conductor del vehículo del oficial y le rozó el hombro derecho.

Otra bala atravesó una casa, pero no se reportaron más heridos.

El oficial, que no disparó su arma, fue llevado al hospital Lincoln, donde se recupera satisfactoriamente.

La Policía divulgó un video del tiroteo y solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con los responsables, para lo cual facilitó los números 1-800-577-8477 y (en español) 1-888-577-4782.

WANTED FOR ASSAULT: 4 adult males, dark complexion & wearing dark-colored sweatshirts/pants/shoes. 1 of the wanted males discharged a firearm striking an off-duty Police Officer near 456 E137 St in the Mott Haven area of the #Bronx. Please call @NYPDTips at #800577TIPS with info. pic.twitter.com/hoAZq4lbMq

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 30, 2018