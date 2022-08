Hernández exige neutralidad en proceso electoral interno del PLD

Maritza Hernández

SANTO DOMINGO.- La aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Maritza Hernández, exigió a la cúpula y a los actores que inciden en esta organización a obrar “de manera neutral y sensata” a los fines de garantizar el éxito del evento eleccionario interno de octubre próximo..

La miembro del Comité Central peledeísta advirtió que si la cúpula, encabezada por el ex presidente Danilo Medina, señala alguno de los que, como ella, busca la candidatura presidencial “le estaría haciendo un falso servicio a la sociedad dominicana y al PLD”, ya que una imposición afectaría considerablemente esta organización.

“Se siente un sabor dulce cuando eliges con libertad y no te dicen ve a apoyar a tal porque a veces no te gusta y no haces el trabajo, no das el cien por ciento y la política es pasión”, dijo.

Hernández, ex ministra de Trabajo, señaló que lo más sano para la institucionalidad y democracia interna del PLD es que su membresía escoja libremente al candidato de su preferencia sin ningún tipo de interferencia.

