Henry Merán será coordinador del Congreso de la Fuerza del Pueblo

Leonel Fernández encabezó el acto.

SANTO DOMINGO.- La Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo (FP) escogió a Henry Merán para coordinar los trabajos de la Comisión Organizadora del 2do. Congreso Nacional y 1er. Congreso Ordinario de esta entidad.

La propuesta fue aprobada a unanimidad por los delegados de la asamblea celebrada este martes en la capital y de manera virtual por los representantes de las circunscripciones del exterior.

Además, fueron ratificados los integrantes de dicha comisión. El presidente del partido, Leonel Fernández, encabezó las actividades de elección de los mismos.

El congreso llevará por nombre doctor Franklin Almeyda Rancier, dirigente fundador de la organización.

INTEGRANTES DE LA COMISION

La Comisión Organizadora contará con 25 integrantes, de los cuales 14 han sido seleccionados por la Dirección Central en 7 asambleas de bloques regionales.

Nueve representan la Dirección Política y un representante de las secretarías de Organización, de Asuntos Electorales, de Comunicaciones, de Tecnología y de los Dominicanos en el Exterior.

Por la Dirección Política figuran Henry Merán, Adalgisa Pujols, Mery Valerio, Alexandra Peña, Félix Bautista, Franklin Labour, Angie Brooks, Ligia Amada Melo y Francis Vargas.

Escogidos en asambleas regionales en el territorio nacional: Francisco Aníbal González Ruiz, Jesús Antonio Feliz Feliz, Andrés Antonio Martínez Nicasio, Xiomara Inmaculada Valerio, José Luis Cosme Mercedes, Pedro Rafael Cruz Pérez, José Antonio Medina Sena, Juan Rodríguez, Hamlet Melo y Raúl Custodio.

Los representantes del exterior escogidos en asambleas virtuales son: Marcos Cross, por la circunscripción no. 3; Eduardo Mallén, por la no. 2; Carlos Feliz, Ramón Santana y Carlos Tejada, por la circunscripción no. 1.

Completan la comisión como integrantes ex oficio representantes de secretarías que presiden o son miembros Bautista Antonio Rojas (Organización), Luis Toral (Asuntos Electorales),

Omar Liriano (Comunicaciones), Domingo Tavárez (Tecnología) y, Dominico Cabral (Dominicanos en el Exterior).

