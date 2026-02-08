Henri Hebrard defiende acuerdo con la Barrick Pueblo Viejo

SANTO DOMINGO. – El economista Henri Hebrard defendió la solidez y conveniencia del acuerdo entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo, al tratar el tema de los ingresos extraordinarios que percibe el país por el alza histórica de los precios del oro.

Así lo manifestó en el programa Propuesta de la Noche, conducido por el periodista Manuel Jiménez y transmitido por Teleimpacto.

Hebrard calificó como “leyendas urbanas” las afirmaciones que sostienen que la República Dominicana estaría dejando de percibir miles de millones de pesos por no revisar el contrato minero.

DOS ENMIENDAS CLAVE

Subrayó que la reapertura de la mina de Pueblo Viejo en Cotuí, a partir de 2013, ha sido objeto de dos enmiendas clave.

La primera modificación ocurrió en 2009 durante la administración del presidente Leonel Fernández con el fin de asegurar que la inversión se materializara, en medio de la crisis financiera mundial, explicó.

Comentó que la segunda enmienda, en 2013, adelantó pagos fiscales y fortaleció la participación del Estado en los beneficios.

PRINCIPIOS DEL CONTRATO

Según detalló, el contrato parte del principio de que el Estado aporta el yacimiento, mientras el socio privado asume la totalidad de la inversión, el riesgo operativo y la logística de exportación.

A cambio, la República Dominicana recibe, mediante diversas figuras fiscales, hasta un 50 % de la renta minera generada, es decir, la diferencia entre los ingresos por venta y los costos de producción.

Hebrard rechazó categóricamente la idea de que el país solo se beneficie hasta un precio “tope” del oro fijado en el contrato original.

Para Hebrard, más que reabrir el debate sobre el contrato, la discusión central debe enfocarse en el uso de los recursos extraordinarios que hoy recibe el país.

