He destruido a todos tus enemigos

El autor es coordinador de la organización Paz Dominicana Reside en Santo Domingo

El ignorante anda a ciegas a plena luz del día ¿Qué es la verdad? Preguntó el procurador romano a Ieoshua (Jesús), y su respuesta fue el silencio. El velo de Isis se ha corrido, el del templo se rasgó por la mitad, estando el sol oscurecido, cielo y tierra se hacen uno. ¿Quién resistirá su venida?

Las verdades eternas solo se digieren en lontananza, mas allá de las barreras del que nos hacen esclavo del tiempo, al volver la vista atrás quedamos inmovilizados, petrificados, atrapados ante la imagen de destrucción de todo aquello que creíamos cierto, Sodoma y Gomorra, ciudades del pecado, han sido destruidas, se desata el infierno cuando nos resistimos a lo inevitable.

Unos pocos, un grupo de hombres sensatos y prudentes, en su angustia continúan caminando, sabiendo que los ciclos cambian, las profecías se cumplen y la muerte declara su victoria, solo para aquellos que amaron más las tinieblas que la luz.

Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre, la verdad que es luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no prevalecen ante ella. La luz de Dios oscurece a los sabios y muestra la pobreza del potentado, debilita las rodillas de los reyes de la tierra y los presenta al mundo sin sus decorados esplendidos.

Los que se han vestido con trajes de humildad, los que se engrandecen en el servicio al necesitado, quienes nunca pretendieron para si las riquezas de su hermano y se conformaron con la porción del mana caída del cielo por voluntad del Autor de la Vida, esos serán exaltados en presencia de la gran asamblea del pueblo, porque se hicieron dignos devotos en las enseñanzas verdaderas, se perfumaron con el incienso santo de las buenas obras ofrecidas a Dios, regocijándose con el alivio del sufrimiento de su prójimo.

La compasión da mejores frutos que una justicia veraz, redime, sana y transforma a los pueblos, es la catedra permanente del Cristo, que nuestros oídos estén prestos a escucharla, por el oír se engendra la fe.

A los que no recibieron el amor de la verdad para salvación, sino que prefirieron las obras de iniquidad, Dios (a quien yo llamo La Fuerza Divina), les ha enviado un poder engañoso, para que crean la mentira, así sean condenados todos los que no creyeron a la verdad y se complacieron en la injusticia. Que cruenta condenación es está, líbranos Padre Celestial de caer en tus manos para justicia y danos arrepentimiento verdadero en el advenimiento del Mundo Nuevo.

“¿Quién está por YHVH? Júntese conmigo”, Éxodo 32, 26. El llamado esta hecho, la espada de la justicia divina esta sobre los muslos del Ejercito Silencioso, ¿y quién o quienes evitarán que se haga conforme a lo decretado por el Rey Soberano entre los soberanos? ¡Dominicana por fin es coronada! “Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra”, 2 Samuel 7: 8,9.

