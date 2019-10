Hay empate entre Leonel y Gonzalo, dice encuesta Mark Penn/Stagwel

SANTO DOMINGO.- Hay un empate entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo en la intención del voto para elegir al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), según un sondeo de la firma Mark Penn/Stagwell cuyos resultados fueron revelados por el informativo Noticias SIN.

De acuerdo a lo revelado, ambos aspirantes cuentan con el 46%, mientras los también precandidatos peledeístas Maritza Hernandez y Melanio Paredes sólo son favorecido sólo con el 1% cada uno.

Manuel Crespo también recibió un 1% de las preferencias, pero renunció esta semana a sus aspiraciones y endosó su apoyo a Fernández.

El sondeo, realizado con 1,013 probables votantes del 26 al 29 de septiembre refleja que Castillo tiene más apoyo entre votantes jóvenes y consigue mayor número de votantes entre simpatizantes del PRM y personas que no están afiliadas a nigún partido.

En tanto Fernádez recibe el respaldo de los votantes de mayor edad.

Dispuestos a cambiar su voto

La encuesta mostró que casi una quinta parte (18%) de encuestados que dice estar dispuesta a votar en las primarias del PLD, aún puede cambiar su voto antes del 6 de octubre. De ellos, el 81% de los votantes que simpatizan con Fernández afirma que no cambiará su intención del voto y un 76% de los simpatizantes de Castillo tampoco lo hará.

Candidato preferido del PRM

Abinader es apoyado en el PRM por casi 8 de cada 10 de los posibles votantes l (79%), mientras el ex mandatario Hipólito Mejía tiene 18% de la intención del voto y Wellington Arnaud, sólo 1%.

En relación a la pregunta sobre por quién votaría en las elecciones del 2020, los resultados fueron los siguientes: el PLD ganaría los comicios con 36% sobre el opositor partido PRM, que tiene 31% de probabilidades.

A estos resultados se le agrega que el 52% de los encuestados está de acuerdo con que la Constitución debe ser modificada para unificar las elecciones congresuales con las presidenciales, el 43% dice que no y un 5% no sabe o no contesto.