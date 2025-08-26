Hallan mujer descuartizada en una cubeta en ciudad de Mao
VALVERDE, República Dominicana.- Descuartizada y dentro de una cubeta fue encontrado el cuerpo de una mujer en el sector Restauradores, del municipio de Mao.
La occisa fue identificada como Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35 años.
El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Juan José Guerrero, hermano de la víctima, fue detenido para fines de investigación.
jt-am
!Pura DEGRADACION MORAL! La sociedad se ha vuelto indolente, inhumana, ventajista y violenta. ¿Como se cura una sociedad asi? !Demora GENERACIONES el lograrlo!
Aún así preferimos vivir entre dominicanos que con haitianos. Tu eres que está en un país ajeno pasando trabajo porque te da asco tu país, ni porque los humillan y deportan se van de aqui así que no te sale opinar solo aguantar y callar en PAIS ajeno Haitímierrdas
Tanto que hablan los dominim.ierdas de los haitianos y no hay una semana que no aparezcan 2 o 3 salvajadas como esta por parte de los civilizados dominim.ierdas.
Deja tu odio no se debe generalizar
Es correcto. Se conoce como la PAJA en el ojo ajeno