Hallan muerto uno de dos jóvenes dominicanos desaparecidos en NY

Manny Flores e Isaiah Moronta

NUEVA YORK.- Fue encontrado muerto uno de dos adolescentes dominicanos que hace cinco semanas se lanzaran al río Hudson, en el Alto Manhattan.

Las autoridades reportaron el hallazgo del cadáver de Isaiah Moronta, mientras que su amigo Manny Flores sigue desaparecido desde el 13 de marzo.

El padre de Isaiah, Óscar Moronta, quien dirigió una búsqueda de motos acuáticas para ambos niños que duró más de cinco semanas, confirmó la noticia en su cuenta de Instagram.

“No era el resultado que hubiera deseado, pero no cuestiono a Dios. Isaiah es un héroe y sacrificó su vida para salvar a su amigo. Siempre será una leyenda en mis ojos porque hizo algo que muchos adultos ni siquiera harían. Te amo para siempre Isaiah, todavía somos un equipo, me aseguraré de que tu nombre viva para siempre. No te defraudaré. Seguiré luchando hasta que encontremos a Manny”, escribió.

“La búsqueda continúa para Manny. Tenemos que encontrar a Manny ahora”, agregó en declaraciones a Pix11.

Según el reporte, la tarde del 13 de marzo ambos niños fueron a un McDonald’s después de sus clases en P.S. 278 y luego se dirigieron a un lugar que llaman “The Beach”, donde el arroyo Spuyten Duyvil Creek se encuentra con el río Hudson.

Isaiah se quitó la ropa y saltó del puente de Amtrak sobre el arroyo y salió a la superficie. Luego su amigo Manny intentó el salto, aunque no sabía nadar.

Manny “Estaba gritando por ayuda; por eso Isaiah decidió saltar de nuevo”, afirmó el mes pasado Sue Flores, madre del niño aún desaparecido.