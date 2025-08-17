Haití y Canadá fortalecen su cooperación en seguridad

Puerto Príncipe,, 17 ago.- La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Embajada de Canadá mantienen hoy su plan de fortalecer el esquema de seguridad en medio del caos implantado por las pandillas.

El Director General interino de la PNH, Vladimir Paraison, recibió en la localidad de Tabarre a una delegación de la Embajada de Canadá compuesta por varios expertos técnicos.

Las discusiones se centraron en el estado de los proyectos apoyados por el Gobierno canadiense.

«Estas iniciativas abarcan varias esferas fundamentales: capacitación policial, fortalecimiento logístico, capacitación del personal y desarrollo institucional», precisó el sitio digital Kominotek.

Esta colaboración tiene como objetivo consolidar las capacidades operativas de la PNH, en un contexto marcado por muchos desafíos, teniendo en cuenta que las pandillas controlan el 90 por ciento de Puerto Príncipe.

El apoyo del país norteño forma parte de una asociación a largo plazo destinada a fortalecer la eficiencia y la modernización de la institución policial haitiana.

of-am