Haití y Canadá fortalecen su cooperación en seguridad
Puerto Príncipe,, 17 ago.- La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Embajada de Canadá mantienen hoy su plan de fortalecer el esquema de seguridad en medio del caos implantado por las pandillas.
El Director General interino de la PNH, Vladimir Paraison, recibió en la localidad de Tabarre a una delegación de la Embajada de Canadá compuesta por varios expertos técnicos.
Las discusiones se centraron en el estado de los proyectos apoyados por el Gobierno canadiense.
«Estas iniciativas abarcan varias esferas fundamentales: capacitación policial, fortalecimiento logístico, capacitación del personal y desarrollo institucional», precisó el sitio digital Kominotek.
Esta colaboración tiene como objetivo consolidar las capacidades operativas de la PNH, en un contexto marcado por muchos desafíos, teniendo en cuenta que las pandillas controlan el 90 por ciento de Puerto Príncipe.
El apoyo del país norteño forma parte de una asociación a largo plazo destinada a fortalecer la eficiencia y la modernización de la institución policial haitiana.
of-am
Hatiano le van a robar el oro no sean pendejos como los dominicano Canadá no coopera con nadie
Uno se pone a leer estos rimbombantes “acuerdos” y solo dan ASCO por tantas MENTIRAS y TITULARES COSMÉTICOS que no se entiende para que y a quien carajo engañan…PORQUE COÑO CUANDO ES QUE HAITÍ Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ENTENDERA que ahí no existe arreglo humano alguno posible a menos que,ellos los PITISE hagan un ejercicio mental donde estén preclaros de que la MALDITA Y ESTÚPIDA EXCUSA DE LA VICTIMIZACIÓN NO LES HA FUNCIONADO🙋🇩🇴