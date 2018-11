Haití vuelve a la normalidad tras paralización de la semana pasada

La mayoría de las escuelas volvieron a abrir sus puertas hoy, y la capital del país, Puerto Príncipe, se encuentra en calma, mientras que el primer ministro, Jean Henry Ceant, volvió a llamar al diálogo, que es rechazado por un sector de la oposición.

En una entrevista a una emisora de radio, Ceant, que asumió el cargo en septiembre, dos meses después de la dimisión de su antecesor en medio de protestas sociales, admitió que la situación “está complicada”, pero “tenemos que actuar frente a nuestras responsabilidades”.

Asimismo, dijo que “no podemos permitir más bloqueo”, aunque reconoció que “todos tienen derechos a expresar sus opiniones”.

“Nosotros en el Gobierno vamos a multiplicar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y vamos a crear empleos para los más vulnerables”, agregó Ceant, quien ya se refirió a estos temas el sábado durante un mensaje.

A la vez, afirmó, que “esta crisis es una crisis que podemos superar, pero con diálogo”.

La capital del país estuvo paralizada hasta el jueves, tras una huelga convocada por un sector de la oposición después de la multitudinaria movilización del 18 de noviembre contra la corrupción y la impunidad, que dejó varios muertos, y que siguió a otras de las últimas semanas para reclamar una investigación sobre la supuesta malversación de los fondos del programa Petrocaribe.

En un discurso del sábado, Ceant reiteró el compromiso del Gobierno para que se investiguen las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de Petrocaribe, el programa por el cual Venezuela suministra petróleo al país en condiciones blandas, y se enjuicie a los responsables.

Los convocantes de las protestas han rechazado sentarse a conversar con el Gobierno y, en cambio, piden la renuncia de Moise, quien asumió el Poder en febrero de 2017, y quien en un mensaje a la nación la noche del miércoles reiteró su llamamiento al diálogo y dijo que durante su mandato “nadie va a poner en peligro los intereses del país”.

En declaraciones a Efe, Caroline Sevère, narró que abrió hoy su negocio de venta de agua potable tras ocho días sin actividad.

“Es un alivió que las cosas vuelven a calmar, desde el pasado domingo (18 de noviembre) no he ganado nada por huelgas, protestas y miedo”, narró, y confió en que “las cosas mejoren” aunque, a su juicio, no hay garantías de que la situación “vaya a seguir en calma.

“La oposición quiere sacar al presidente y el presidente no tiene plan para mejorar las cosas. Es muy grave la crisis y no tengo dudas de que va a empeorar”, subrayó la mujer.

En medio de la tensión que vive el país, el pasado sábado al menos cuatro agentes de aduanas y dos civiles murieron en un confuso incidente en la localidad de Malpasse, fronteriza con la República Dominicana, y que hoy también se encuentra en aparente calma.

El presidente Moise lamentó ayer, a través de Twitter, lo ocurrido, y dijo que la justicia debe hacer todo lo posible para detener, juzgar y condenar a los responsables de este “vergonzoso y bárbaro crimen”.

En los últimos meses, Haití, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios, ha sido escenario de movilizaciones y protestas que se iniciaron en julio por un aumento en los precios de los combustibles, que el Gobierno dejó sin efecto poco después. EFE

ed/mf/mah