Haití supera los 11 mil contagios y tres nuevas muertes por la Covid-19

Puerto Príncipe, 23 ene.- Haití sumó 72 nuevas infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, y tres fallecidos, para un acumulado total de 11 mil 35 contagiados y 243 muertes relacionadas con la enfermedad.

La mayoría de los diagnósticos positivos se registraron en el departamento Oeste, el más afectado por la pandemia con siete mil 737 confimados, de ellos poco más del 82 por ciento en la capital.

Esa región cuenta, además, con el 43 por ciento de los decesos desde que debutó aquí la Covid-19 en marzo del pasado año.

El informe del Ministerio de Salud precisa que ocho mil 979 personas superaron la enfermedad, no obstante aún persisten mil 813 casos activos, mientras la tasa de letalidad es del 2,2 por ciento.

A inicios de esta semana, William Pape, copresidente de la comisión que gestiona la pandemia aquí, confirmó que los nuevos contagios están relacionados con viajeros y sus contactos y este crecimiento en las cifras no se muestra en otras poblaciones.

El galeno explicó que aún no se identificaron casos muy graves y permanecen cerrados varios centros de tratamiento por falta de pacientes.

No obstante, advirtió que la Covid-19 puede tener efectos severos en enfermos de SIDA, tuberculosis no tratadas, niños sin inmunización y otras patologías.

La cartera sanitaria ha presionado al Gobierno para restablecer el estado de emergencia sanitaria, suspender actividades relacionadas con los carnavales y modificar la asistencia a escuelas y universidades, aunque hasta el momento no obtuvo respuesta.

of-am