Haití refuerza la protección de menores en explotación sexual

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Puerto Príncipe, 15 jul.- La Fiscalía de la capital haitiana anunció un fortalecimiento de las operaciones judiciales ejecutadas hoy para evitar la presencia de menores en clubes nocturnos y hoteles, informó un diario local.

El fiscal jefe del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Jean Fritz Patterson, adelantó el establecimiento de un servicio especial de guardias para realizar redadas en los citados establecimientos, añadió Le Nouvelliste.

Las nuevas medidas incluyen, en especial, la prevención ante la explotación sexual y la violencia contra niñas de entre 15 y 16 años, destaca el periódico.

El funcionario judicial subrayó su preocupación por la presencia de menores de edad en estos locales durante horarios de ocio hasta las 3:00 am, sobre todo los que participan en conductas de riesgo.

Patterson destacó entre estas últimas el consumo de grandes cantidades de alcohol y la práctica de relaciones sexuales con personas adultas, actividades que exponen a los menores a otras diversas formas de violencia y explotación.

El fiscal jefe de Puerto Príncipe citó como ejemplo un reciente operativo que detuvo y entregó a sus padres a varios menores, entre ellos una niña de 15 años encontrada en la habitación de un hotel con un hombre de 23 años.

Patterson confirmó que las investigaciones de la fiscalía también se centran en propietarios y gerentes de dichos establecimientos que admiten menores, quienes pudieran atender mejor a ese sector vulnerable.

Según el fiscal jefe, esos responsables serán procesados por su negligencia y enfrentarán el enjuiciamiento y las sanciones estipuladas por la ley.

El funcionario llamó también la atención sobre el creciente número de hoteles levantados en ciertas zonas residenciales, situación que -argumentó- contribuye al acceso precoz de los menores a estos establecimientos y facilita su exposición a la actividad sexual.

of-am