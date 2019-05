HAITI: Presidente reitera llamado al diálogo nacional

PUERTO PRINCIPE.- El presidente haitiano Jovenel Moise, reiteró hoy la necesidad de emprender el diálogo, como único camino para guiar al país hacia el desarrollo, a propósito de las conmemoraciones por el día de la bandera.

El otro camino es el camino hacia la anarquía, el caos, el desorden, dijo el jefe de Estado, durante las celebraciones en la ciudad de Arcahaie, donde Catherine Flon cosió la primera enseña nacional de Haití en 1803.

Moise se comprometió a asumir sus responsabilidades con la nación que hoy enfrenta una fuerte crisis sociopolítica y económica.

‘Haití debe tener éxito en su compromiso con la democracia y el desarrollo. Haití no puede seguir aceptando la condición de pueblo sometido a la fatalidad de la pobreza’, expresó el mandatario.

De igual manera, hizo referencia a ‘ciertos grupos en este país’ que pretenden desacreditar la elección del pueblo al ponerlo al frente del Estado.

‘Ustedes me han elegido a mí, yo los he elegido a ustedes, mi partido son ustedes’, enfatizó el gobernante y señaló que Haití no puede ser propiedad de un grupo, un clan o un partido.

Sin embargo, la celebración nacional, está marcada por las fuertes divisiones y una pujante oposición que insiste en eliminar el sistema político imperante, mientras pide la renuncia inmediata del presidente.

De hecho, mientras Moise ofrecía su discurso en la ciudad de Arcahaie, en esta capital simpatizantes del partido opositor Fanmi Lavalas marcharon por el centro de la ciudad con consignas antigubernamentales y exigiendo mejores condiciones de vida para los 12 millones de ciudadanos.

Los manifestantes estuvieron fuertemente custodiados por la Policía Nacional, y en algunos puntos de Puerto Príncipe montaron barricadas de neumáticos encendidos y protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas del orden.