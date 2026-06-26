Haití pide ante la ONU mayor apoyo para la paz y el desarrollo

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Puerto Príncipe, 26 jun.- El gobierno de Haití solicitó a la ONU un mayor apoyo internacional a los esfuerzos que realiza hoy este país caribeño para lograr la paz y el desarrollo, reportó el periódico Haiti24.

La Ministra de Planificación y Cooperación Externa, Sandra Paulemon, confirmó también en una reunión con la Subsecretaria General del organismo mundial, Elizabeth Spehar, el compromiso del país para movilizar un respaldo más eficaz a esas prioridades, añadió el diario.

Las conversaciones entre ambas funcionarias facilitaron el contacto inicial con funcionarios de la ONU responsables del Fondo para la Consolidación de la Paz, agregaron fuentes de esa cartera citadas por la publicación.

La ministra Paulemon -explicaron- presentó las principales prioridades del gobierno, entre ellas restablecer la seguridad, la recuperación económica y social del país y la organización de elecciones creíbles, inclusivas y democráticas.

El encuentro, en el marco de la Semana de la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, tocó además el tema de las directrices establecidas por el llamado Pacto Nacional para la estabilidad y la organización de elecciones, amplía Haiti24.

La ministra haitiana enfatizó que «la consolidación de la paz no puede reducirse únicamente a la lucha contra los grupos armados».

Según Paulemon, ese objetivo implica «que cada ciudadano viva con dignidad, se desplace libremente, envíe a sus hijos a la escuela con seguridad, acceda a oportunidades económicas y servicios básicos, así como a espacios recreativos que promuevan el bienestar colectivo».

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