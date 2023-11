HAITI: Pandilla toma cientos de niños y mujeres rehenes en hospital

Parte frontal del hospital.

PUERTO PRINCIPE.- Una pandilla fuertemente armada irrumpió en un hospital en Haití el miércoles y tomó como rehenes a cientos de mujeres, niños y recién nacidos, según el director del centro médico que pidió ayuda a través de las redes sociales.

José Ulysse, fundador y director del Centro Hospitalario Fontaine en el extenso barrio pobre de Cité Soleil en la capital de Puerto Príncipe, confirmó el incidente en un breve intercambio de mensajes con The Associated Press. «Estamos en grandes dificultades», dijo.

No hubo más detalles disponibles de inmediato y no estaba claro por qué los agresores pudieron haber tomado a los pacientes como rehenes. Ulysse no respondió a más preguntas para hacer comentarios.

El hospital se considera un oasis y un salvavidas en una comunidad invadida por pandillas que han desatado ataques cada vez más violentos entre sí, y los civiles que viven en Cité Soleil son violados, golpeados o asesinados de forma rutinaria.

Ulysse identificó a los responsables como miembros de la pandilla de Brooklyn, liderada por Gabriel Jean-Pierre, más conocido como «Ti Gabriel». Jean-Pierre también es el líder de una poderosa alianza de pandillas conocida como G-Pep, una de las dos coaliciones rivales en Haití.

La pandilla de Brooklyn tiene unos 200 miembros y controla ciertas comunidades dentro de Cité Soleil, incluida Brooklyn. Están involucrados en extorsión, secuestro de bienes y violencia general contra civiles, según un informe reciente de la ONU.