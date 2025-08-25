Haití en la pasarela internacional del chocolate

Puerto Príncipe, 25 ago.- La marca haitiana AYITIKA sigue hoy demostrándole al mundo que domina toda la cadena de producción del chocolate obteniendo dos nuevas medallas en Estados Unidos.

Esta vez la dulce hazaña tuvo como escenario los International Chocolate Awards 2025, donde un jurado con exigente paladar reconoció la calidad de sus productos.

«Ganamos una medalla de plata y una de bronce en los International Chocolate Awards 2025 celebrados en Estados Unidos este verano», resaltó el ejecutivo de AYITIKA, Jean Chesnel.

Este concurso reunió a chocolateros artesanales de las regiones América Latina y el Caribe, explicó el directivo.

La medalla de plata fue obtenida por el chocolate negro 65 por ciento JENJANM, en la categoría de chocolate negro aromatizado.

«El bronce fue para el chocolate negro 70 por ciento JakmÃ¿l (Amelonado-Criollo) en la categoría de chocolate negro natural», comentó Chesnel citado por el diario Le Nouvelliste.

En la lid participaron productores de Venezuela, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Jamaica, El Salvador, Bolivia y Honduras.

of-am