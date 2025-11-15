Haití celebrará campeonato nacional de Taekwondo

Puerto Príncipe, 15 nov.- La Federación Haitiana de Taekwondo anunció que el campeonato nacional de la disciplina se llevará a cabo en la ciudad de Les Cayes del 25 al 30 de noviembre de 2025, informó hoy la prensa local.

Este certamen -puntualizó el diario digital Haití Libre-jugará un papel vital en el fortalecimiento de la selección nacional para la temporada 2026 y futuras competiciones internacionales.

El mes pasado una delegación de casa participó en el Campeonato Mundial de Taekwondo 2025 efectuado en la localidad de Wuxi, en la provincia china de Jiangsu.

Tres luchadores representaron al país, uno de ellos fue Grégory Jean-Baptiste (-58 kilogramos categoría de peso mosca), Sean Jaylen (-74 kilogramos, peso ligero) y Ava Soon Lee (-73 kilogramos, peso mediano femenino), recordó el diario Le Nouvelliste.

