Haciendo que el dinero rinda (OPINION)

El autor es administrador financiero y contralor general de la República. Reside en Santo Domingo

Desde que el equipo de gobierno que dirige los destinos de la nación dominicana asumió la gestión del Estado dominicano, presidido por el ciudadano presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, se propuso economizar el dinero lo más que se pudiese ante una situación de calamidad global debido al Covid-19 y ante la terrible pandemia financiera que heredaba de las recientes pasadas administraciones gubernamentales.

Dirigir un país con pandemia y finanzas públicas destartaladas era para perder todas las esperanzas o simplemente negarse a recibir una nación en ruina como la que se recibía.

Además de ello, pasado los dos primeros años de gestión de la nueva administración 2020-2022, enfrentando variables exógenas de gran envergadura, como los efectos de la guerra Rusia-Ucrania y las inestabilidades económicas globales, que aún persisten, aunque en menos intensidad, pero persisten nubarrones preocupantes que se ciernen sobre la humanidad, debido a una política económica de altos aranceles, impuestos por los EE.UU. a China, Canadá y México.

Situación que podría detonar en una posible recesión mundial con consecuencias impredecibles o una profundización de las conflagraciones o perturbaciones violentas y repentinas entre pueblos o naciones.

Conocido lo anterior por quienes siguen día a día los acontecimientos económicos, políticos y sociales del mundo y el lar nativo, se sabe que no todo equipo gubernamental puede hacer frente a tal situación sin fallar en el intento.

Pero también, todo el mundo sabe lo resiliente y competente que han sido las actuales autoridades gubernamentales dominicanas, las que se caracterizan por su capacidad de administrar el Estado Dominicano, tal como dice el pueblo, haciendo de tripa corazón, con exiguos ingresos captados que no alcanzan para muy poco y, las altas demandas de servicios, bienes y obras que requieren las distintas comunidades del país.

Ante los señalados hechos, que aún ocurren a nivel mundial, los cuales inciden directamente en el país, afectando la economía, a pesar de ello la administración Abinader, sigue cumpliendo con lo programado en la primera gestión que recién finalizó y la segunda que apenas tiene 6 meses.

Maravillas

No obstante a ello, el presidente en su rendición de cuentas del recién pasado 27 de febrero 2025 esbozó una serie de logros admirables, pues con tan pocos ingresos impositivos y arancelarios, ha hecho maravillas, pues en lo que respecta a la economía se han obtenido los siguientes logros: la economía creció un 5% en 2024, superando el promedio de América Latina (2.5%), consolidando al país como uno de los de mayor crecimiento en la región.

Alcanzó un récord de US$4,512 millones por concepto de inversiones extranjeras directas y las exportaciones alcanzaron US$13,852 millones, aumentando en un 7.1% respecto a 2023.

La pobreza se redujo de 23% a 18.98% en un año, con la meta de reducirla al 15% en los próximos años y expandir la clase media del 40% al 50% de la población.

Se generaron 165,000 nuevos empleos formales en 2024, llevando la tasa de desempleo al 4.8%, el nivel más bajo registrado.

Además, se logró un acuerdo tripartito entre el gobierno, los trabajadores y el sector empresarial para un aumento salarial del 20% en dos fases (abril 12% de este año y un 8% en abril 2026), asegurando mayor poder adquisitivo para los ciudadanos.

Se inauguraron 72 nuevas escuelas y 1,139 aulas, con una inversión en infraestructura y modernización curricular. Se otorgaron más de 105,000 becas para la capacitación de docentes y se conectaron 4,500 centros educativos a internet de banda ancha.

Desde 2020, la capacidad de energía renovable ha pasado de 555 MW a 1,396 MW con la meta de alcanzar un 25% de generación de energía limpia para 2028. Por primera vez, más del 50% de la energía en línea provino de fuentes renovables.

Se invirtieron RD$16,000 millones en 131 obras de infraestructura, incluyendo la rehabilitación de la autopista Duarte y la construcción de 18 puentes.

En el Gran Santo Domingo, se lanzó el proyecto “Santo Domingo del Mar” para la recuperación del malecón y la mejora de la movilidad urbana con galerías de servicios en avenidas principales.

El turismo alcanzó un récord de 11 millones de visitantes en 2024, con inversiones en nuevos polos como Punta Bergantín, Pedernales y Miches.

Se lograron acuerdos de cielos abiertos que ampliarán la conectividad aérea y, la República Dominicana se convirtió en el tercer destino de cruceros más importante del Caribe.

La producción agropecuaria creció un 15% en 2024 asegurando el abastecimiento del mercado local y aumentando las exportaciones.

Se han otorgado más de RD$27,000 millones en préstamos al sector agrícola con tasas preferenciales, fortaleciendo la producción de arroz, plátano y tabaco, tecnificando el campo.

Se fortalece la independencia del Ministerio Público y la transparencia con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se han implementado auditorías y procesos digitales para prevenir el desvío de fondos y se ha intensificado la persecución de funcionarios involucrados en casos de corrupción.

Se reforestaron más de 162,500 tareas en 2024 y se protegieron áreas ecológicas clave, como las Cuevas del Pomier, que fueron rescatadas de la minería ilegal. Se creó el Santuario Marino Orlando Jorge Mera y se avanzó en la restauración de ecosistemas costeros y cuencas hidrográficas.

Se han aplicado subsidios estratégicos en combustibles y alimentos para mitigar el impacto de la inflación, asegurando estabilidad en los precios y protegiendo el poder adquisitivo de los ciudadanos, entre otros logros sin contar con más ingresos ya que el gobierno trabaja casi con las manos peladas, pues la necesaria modernización fiscal no se concretó el pasado año, siendo ésta, casi indispensable para poder cumplir con una serie de demandas que requiere el país, conforme el crecimiento que hoy alcanza la nación dominicana.

A pesar de que algunos dirigentes de la oposición política al gobierno, se opusieron a la necesaria modernización fiscal propuesta, hoy critican a las autoridades gubernamentales injustificadamente, solo por criticar, ya que su discurso político se le agotó, pues no saben de qué hablar.

El gobierno, de manera responsable da el frente a las necesidades más acuciantes de los dominicanos de a pie, a pesar de que no es secreto que la actualmente administración Abinader, no pueda cubrir todas las necesidades imperiosas de los dominicanos, debido a que algunos sectores políticos insensatos, que por el solo hecho de hacer oposición al gobierno, no coadyuvaron en su momento aprobando la modernización fiscal que permitiría al gobierno captar más ingresos, disminuir el déficit fiscal y por ende tomar menos préstamos, al tiempo de desarrollar más obras o incrementar el gasto de capital.

No obstante a las limitaciones de flujos de efectivo positivo del gobierno, éste rinde, estérica o extiende los exiguos ingresos, gastando como siempre lo ha hecho, gastando de manera frugal, donde tiene que gastarse, para poder distribuir los panes y peces a los dominicanos.

Se puede decir sin equívocos, que el presidente Abinader ha sido un excelente administrador de la cosa pública, como cada día lo demuestra, actuando con honestidad, desprendimiento, laboriosidad, integridad, pulcritud, frugalidad y transparencia, nunca visto en otro gobernante dominicano.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

