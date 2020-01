¡Habrá PLD por mucho tiempo: Bienvenido, 2020!

No sabemos cuántas veces, el autor de esta columna ha escrito sobre el tema de la composición social dominicana, la mayoría de veces citando el libro de Juan Bosch que lleva ese nombre ¨Composición Social Dominicana¨, que es hasta hoy el estudio más profundo y completo de lo que es en términos históricos el pueblo dominicano; que en un largo proceso de tres o cuatro siglos, se convirtió en una nación diferente en bases fundamentales a otros pueblos, por no decir la totalidad, fundados por los conquistadores españoles a lo largo y ancho del Continente Americano y las Islas del Caribe.

Hemos ratificado en infinitas ocasiones que, en la primera colonia de España en América, aunque la población aborigen fue totalmente exterminada, no se impuso o se desarrolló la esclavitud como en otras colonias.

Esa fue una de las razones por las cuales el idioma o lengua que hablamos los dominicanos es el español; aquí no se hablan dialectos de ningún tipo de patois, ¨patuá¨, ni creol. Estilo de comunicación en diferentes regiones del conglomerado humano llamado equivocadamente República de Haití o Estado Haitiano.

El pueblo dominicano, solamente habla un idioma, tiene los mismos hábitos de vida y costumbres en todo el territorio nacional y profesa la religión cristiana en sus matices diferentes, aunque la que predomina en mayoría es la Católica.

Los hábitos de vida y las costumbresson tan iguales en todo el país, porque la nación dominicana, el Caribe, Centroamérica y más allá, es la única que produce no el 80%, sino el 90% de lo que consume. Esa es una de las razones fundamentales de la identidad de los dominicanos en los diferentes países del mundo donde ahora residen.

Hacemos estas observaciones, o señalamientos, porque recibimos un nuevo año, que será un año de elecciones, Municipales, Legislativas y Presidenciales.

Hemos afirmado que el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, es invencible; y al saludar el nuevo año lo queremos ratificar porque sin hacer caso a la cantidad de encuestas que se han realizado, estamos profundamente convencidos que seguiremos gobernando y sirviéndole al país hasta el 2024; porque el incuestionable crecimiento y desarrollo que los gobiernos del PLD le han impuesto a nuestro pueblo, es reconocido y saludado no solo por los peledeístas, sino por figuras importantes en el orden económico y político de otros países hispanoamericanos.

No tenemos rivales, ese cuerpo de ¨boys scouts¨, llamado PRM, tiene una excelente caballería; pequeña, inexperta, que no conoce ni las carreteras ni el camino, porque no tienen jinetes expertos que le hayan enseñado, más que a decir ¨El Cambio Va¨.

Pueden publicar todas las encuestas que quieran y repetirlas en los medios de comunicación, escritos radiales y televisivos, los seguidores perremeistas; pero son las mujeres, hombres dominicanos y muchos de los que viven fuera del país, los que ejercen el derecho al voto.