Guyana: La nueva reina del petróleo

Prefacio

Es probable que cuando los amables lectores lean el nombre de Ernesto Roque Sabato Ferrari, quizás muchos no caerán en cuenta que me refiero a ese brillante escritor argentino, ensayista, físico y pintor por demás, mejor conocido como Ernesto Sabato, autor de una de las novelas argentinas de más renombre en la literatura del siglo XX: “Sobre héroes y tumbas” publicada en el 1961, siendo la segunda de una trilogía publicada que completaban: “El túnel” y “Abaddón el exterminador.”

Hago referencia a este insigne escritor por una frase dicha por él que reza: “No hay casualidad sino destino. No se encuentra sino lo que se busca, y se busca lo que está escondido”. Obviamente, entrando al campo del pensamiento racionalista, los cuales no les dan cabida a la creencia de aquellos que creen en la suerte, los amuletos o las supersticiones.

La razón de lo arriba expuesto se debe al maravilloso destino que ha comenzado a experimentar Guyana, a la que la prensa le ha dicho que se “acaba de sacar la lotería”. Si tomamos literalmente esa expresión de los periódicos, podemos decir que muy pronto esa nación suramericana está a punto de cobrar el jugoso cheque de su premio que le ha dado la madre naturaleza y que, como bien dijera Ernesto Sabato: “buscó lo que estaba escondido” y yo le agrego….. y lo encontró.

Sinopsis de la República Cooperativa de Guyana





Los primeros hijos de esta tierra bendecida por la naturaleza fueron los arahuacos quienes la llamaron Guyana, que en su dialecto significa “tierra de agua” en virtud de lo húmedo de sus terrenos y sus grandes pantanos. Limita sus fronteras con Venezuela, Surinam y Brasil, siendo anteriormente una colonia británica.

Su nombre oficial es República Cooperativa de Guyana, con un área territorial de unos 214,969 Km2 para una exigua población de apenas 802,000 habitantes aproximadamente. Su capital es Georgetown y lograron su independencia de Gran Bretaña el 26 de mayo de 1966, lo que la hace una nación relativamente muy joven. Su presidente actual es David Arthur Granger y tiene como primer ministro a Moses Veerasammy Nagamootoo, el cual también ejerce la función de vicepresidente de la nación. En el país existe la libertad religiosa, el idioma oficial es el inglés y es el único país en todo el cono sur en donde el lenguaje de Williams Shakespeare Arden es el idioma oficial, aparte de otros dialectos que son hablados por las minorías indígenas. Su moneda oficial es el dólar guyanés.

El premio gordo de la madre tierra.





De acuerdo a lo expresado por varios medios económicos y voces autorizadas en ese aspecto, la economía de esta empobrecida nación guyanés crecerá en el orden de un 86% de acuerdo a la apreciación del Fondo Monetario Internacional y será la más alta en el mundo, superando inclusive a la de la propia China, la cual con el golpe mortal del coronavi.19 indudablemente sufrirá una baja considerable en su expansión a nivel internacional.

La razón de este fenómeno de crecimiento económico se deberá única y exclusivamente a que, a partir del año 2015 se descubrieron, después de una persistente, minuciosa y ardua tarea de investigación petrolífera bajo sus aguas en el océano Atlántico, la cantidad estimada en unos 5,500 millones de barriles de petróleo. Estoy seguro que muchas personas me dirán que esa cantidad de barriles localizada bajo las aguas de Guyana no es casi nada si se compara con los más de 300 mil millones de barriles del crudo que hay en Venezuela, los 266.5 mil que existen en Arabia Saudita o los 169.7 que existen en el Canadá.

Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, sería admisible ese concepto, pero, si los observamos desde el aspecto de que Guyana es una nación mucho más pequeña que Venezuela, Arabia Saudita y Canadá y que su población es mucho menor que los países citados, es obvio que la proporcionalidad de la cantidad de barriles y su mejor distribución entre sus habitantes es mucho mejor y de proporciones más grande. En otras palabras, esas diferencias entre el tamaño geográfico del país y su número de habitantes, le permitirá a Guyana a partir del 2020 (es cuando va comenzar a exportar su petróleo) ser la nación con mayor índice de ingresos por habitantes en todo el planeta.

Algunos expertos sobre el tema advierten que los ingresos de Guyana por las ventas de su petróleo, serán como una especie de terremoto o tsunami, que llegará con ímpetu a su empobrecida economía. Obviamente, ya comienzan los políticos tanto del gobierno como de la oposición, a decir en qué debe invertirse o qué se hará con esa avalancha de recursos que llegará del golpe a las arcas estatales. Indudablemente, lo mejor sería una planificación seria, despolitizada y en pro del bienestar común de sus ciudadanos y de toda las infraestructura de la nación para un desarrollo integral. El mejor ejemplo de cómo debe manejarse los recursos que benefician a una nación lo es el caso de Noruega y de cómo administran sus ingresos en el presente para asegurar el bienestar de los suyos en el futuro. (Ver mi artículo en ALMOMENTO.NET titulado: “Noruega vs. Venezuela: De la grandeza al desastre” publicado el 23 febrero 2015).

Los buitres socialistas al acecho





Como era de esperarse y al igual como sucede con los seres humanos cuando son de repente beneficiados con la fortuna, comienza a sentir los golpes bajo de la envidia, el deseo de otros de apoderarse de los suyo y de querer comer del pastel que no ayudó en nada a preparar. Esto ya comenzó a suceder a Guyana tras conocerse los resultados de las perforaciones hechas por una empresa norteamericana Exxon Mobil.

En efecto, la Venezuela socialista, la cual a pesar de tener una de las mayores reservas de oro negro bajo sus entrañas, ha comenzado con sus reclamos de recuperar, precisamente, la llamada zona del Esequibo con un área de unos 159,542 Km2., los cuales alega como suyos desde que salió a la luz pública el hallazgo en esa zona del oro negro, a lo que se opone Guyana alegando que ese territorio le pertenece. Obviamente, ignorando -diría yo, haciéndose los pendejos- el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 que trazó la frontera entre ambos países y falló a favor de Guyana la parte del área del Esequibo.

Como es harto conocido, la Venezuela socialista a pesar de tener el mayor caudal de hidrocarburo en su territorio, no supo darle el uso correcto a esa riqueza natural y, por el contrario, imitando el fracasado, obtuso y desfasado modelo del socialismo cubano, no diversificó el motor económico de la nación, repartió alegremente los recursos generados para ganar apoyo político en la región, descuidó y no les dio mantenimiento técnico a la industria petrolera, saquearon hasta más no poder los recursos generados, se deshicieron de los técnicos de la industria petrolera y los sustituyeron por personas incapacitadas pero leales ideológico. Repartieron alegremente el petróleo entre sus socios políticos, en especial con Cuba y muchos de eso recursos lo invertían en regalos de obras en naciones afines a la ideología socialista, como Nicaragua, Ecuador y la Bolivia de entonces.

A la par con eso, ahuyentaron la inversión extranjera y local, expropiaron y arruinaron miles de empresas y negocios, disminuyó la producción de barriles de petroleo diario a niveles nunca antes visto por el deterioro de las maquinarias, destruyeron el aparato productivo de la nación, creyendo que con el petróleo le bastaba y, como era de esperarse, le sobrevino la debacle. En buen argot en el decir popular dominicano, se diría que la crisis agarró al chavismo “asando batata”. Como consecuencia de este desastre político-ideológico, la nación cayó en una espantosa crisis económica, social, política, moral, institucional y dejando de paso que la delincuencia, el hambre y el desorden se apoderaran de la tierra de José Antonio Páez Herrera.

Ante ese deseo malsano, ambicioso y egoísta del gobierno socialista de Venezuela, azuzado seguramente por su colonizador Cuba ante la crisis que experimenta su colonia que ya no les puede dar lo que antes les regalaba, me viene a la mente la frase del político, filósofo y escritor irlandés, autor de la notable obra “Reflexiones sobre la Revolución francesa”, Edmund Burke, cuando dijo:

“Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”

JPM

