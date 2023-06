Guitarra se escuchó tierna e intensa en Centro Cultural Banreservas

Aspecto del IX Festival de Guitarra Ethos, desarrollado en el Centro Cultural Banreservas.

SANTO DOMINGO.- El Centro Cultural Banreservas culminó con éxito artístico y de público, el IX Festival de Guitarra Ethos 2023, logrando el disfrute del armonioso, tierno e intenso sonar de las cuerdas de la guitarra clásica, en interpretación de maestros, solistas y estudiantes, desde el jueves 25 hasta el sábado 27.

El Festival, creado por el maestro cubano Rubén González Ávila, profesor del Conservatorio Nacional de Música, fue un viaje por el disfrute de la música y el conocimiento de la historia del instrumento, sobre todo a partir de la biografía del compositor cubano Leo Brouwer, quien revolucionó la forma tradicional de crear piezas para el instrumento.

Mijail Peralta Rodríguez, gerente de Cultura, recordó que sigue abierta la exposición Cayuco El fin último de las cosas, de esculturas con la obra de este artista y que puede ser visitada todos los días en la galería Ada Balcácer, del Centro Cultural Banreservas.

Durante el festival el público disfrutó de piezas de Leo Brouwer, Eduardo Martín de Cuba Francisco Tarrega y Paco de Lucía, de España, Edin Solís de Costa Rica, y de República Dominicana, Juan Francisco García, Excier Rodriguez, Juan Francisco Ordóñez, Luis Díaz y Felipe Báez.

El festival fue inaugurado el jueves 25, con un concierto del maestro González Ávila, formador de guitarristas dominicanos durante tres décadas.

El docente e instrumentista dominico-cubano ejecutó, entre otras piezas Cadencia y Romance (P. Bellinat y Smirnov), Estudio No. 2 (Francisco Mignone), Nocturno (Slavko Fumic), The Old Lime Tree (Sergey Rudnev) y Gran Jota Aragonesa (Francisco Tarrega), An Idea (Leo Brouwer) y el Vals Sencillo (Rafael Bullumba Landestoy (EPD).

El viernes 26, el programa inició con clases a estudiantes de guitarra. Desde La Romana llegaron 10 estudiantes, procedentes de la Escuela de Innovación de Bávaro, dirigida por el profesor venezolano William Farinas.

El sábado 27 se culminó con un concierto de Diego Méndez, Felipe Baaz, Edgar Molina, Emmanuel Roque y Rubén González, quienes interpretaron piezas de Leo Brouwer, Eduardo Martín (ambos de Cuba), Francisco Tarrega y Paco de Lucía, de España; Edin Solís, de Costa Rica y del país, piezas de Juan Francisco Ordóñez, Excier Rodríguez, Luis Díaz y Felipe Báez.

