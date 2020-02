Guillermo Moreno : Una comparación desacertada

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York

Siempre se ha dicho que las comparaciones no son buenas, Pero, hay momentos y en determinadas circunstancias en las cuales muchas veces tenemos que apelar a ellas, cuando queremos convalidar un determinado criterio en cualquier aspecto. Pero, debemos tener cuidado al usarla y lograr que las comparaciones se ajusten a la verdad y las mismas puedan ser demostrables.

Lo anterior viene al caso porque el pasado día 11 del mes en curso, fueron publicadas unas declaraciones en este prestigioso medio de comunicación de Almomento.net, en las cuales el Dr. Guillermo Moreno, candidato presidencial del Partido Alianza País, criticaba las intenciones de un plan de ayuda a la población dominicana a través del los programas sociales de la Presidencia.

En ellas el Dr. Guillermo Moreno decía que: “Las ayudas a la población deben ser entregadas a los ciudadanos sin discriminación y al margen de la condición del beneficiado y no como dádivas en tiempos de elecciones. Más adelante, el dirigente político se refirió a la Directora del Plan Social de la Presidencia de nombre Iris Guaba, criticando el hecho de repartir millones de pesos en electrodomésticos a pocos días de los comicios municipales.

En ese tenor, Guillermo Moreno dijo:

“Iris Guaba cree que somos suecos, aquí somos dominicanos y nos conocemos. Ella y el país completo saben que esa inversión millonaria a 10 días de un proceso electoral no es casual, y mostrar un artículo donde define tal compra como función de la organización, es solo palabrerío.

Cuando hacemos opinión pública, es inaceptable y poco ético no aceptar la verdad cuando se dice algo correcto, partiendo del hecho de que no nos identificamos política e ideologicamente con quien la pronuncia. Eso es ser mezquino y deshonesto y por ello, me identifico plenamente con lo expuesto por el Dr. Guillermo Antonio Moreno García.

Es harto conocido que, esta acción de parte del gobierno dominicano a poco días de celebrar unos comicios electorales, es propia del populismo político tan en boga hoy en día; que ello es un asalto a la ley electoral que prohíbe tales prácticas, porque es obvio que su intención es comprar mediante la dádiva social, la conciencia del voto ciudadano. Que no es más que un acto oportunista a los que juegan y apuestan desde las altas esferas del poder, con el hambre, las necesidades y las miserias de sus gobernados, algo que se estila mucho en las dictaduras izquierdistas.

Ahora bien, en lo que difiero y no comparto -que es la razón de esta humilde opinión-, es cuando quiso hacer una comparación entre los suecos y dominicanos en la manera en que se percibe una acción política. Me parece, sin lugar a dudas, que en ese juicio tan dislocado e inexacto, se les fue el tren o la chaveta -usando una expresión popular- al Dr. Guillermo Moreno García, por la sencilla razón de que esa comparación es descabellada y no es compatible con la realidad, debido al gran abismo social, cultural, político y económico entre la sociedad sueca y la dominicana. Veamos.

El nivel de vida sueco





El Reino de Suecia es una nación escandinava al norte de Europa, su capital es Estocolmo y la nación tiene un área de unos 450, 295 km2, siendo el quinto país mayor de Europa y con apenas unos 10 millones de habitantes. Su población disfrutan de un alto nivel de vida, un gran desarrollo cultural, social y político. El ingreso per cápita de sus ciudadanos es de unos US$58, 345, todos tienen derechos de asistencia sanitaria y educación terciaria gratuita, además de tener como norma del Estado la igualdad y prosperidad para todos.

Su alto nivel cultural les impide ver la política como estamos acostumbrados en las naciones al sur del Río Bravo, ya que en la misma no aparecen los diputados y senadores que degradan con sus vidas ostentosa el erario. No hay caravanas ni motoristas, ni se pintan las casas y edificios con eslogan y propaganda partidarias. No hay funcionarios corruptos, ni políticos que se reparten con ventorrillos de partidos el pastel de erario; ni diputados dando ataúdes, habichuelas con dulce, pagando recetas; ni se compran las voluntades políticas con abanicos, potes de ron, pica-pollo, lanzando salamis desde un vehículo o repartiendo fuera de las mesas electores sobres con dinero. Tampoco se interrumpe el tránsito público por una manifestación partidaria, debido a que el interés colectivo está por encima del partidario.

En junio del 2018, estando de visita en Suiza, me tocó llegar justo cuando se llevaba a cabo un proceso electoral parlamentario y le comenté a mi esposa la manera respetuosa, sin tumultos, sin obstaculizar la vida cotidiana de los ciudadanos y llevando su campaña a través de los medios audio, visuales y escritos, sus propuestas políticas, todo dentro del marco de la armonía y el respeto hacia los otros, sin afectar o alterar las vidas de los demás. Eso es tener educación y formación política.

Una comparación sin sentido





Cuando el Dr. Moreno García dice que : “Iris Guaba se cree que los dominicanos somos suecos”, no explica en buen sentido de la palabra lo que quiso decir, y por consiguiente, nos deja hacer el libre ejercicio de darle a dicha expresión nuestra interpretación. En consecuencia, opino que sería altamente provechoso y diera un gran salto en la vida de cada dominicano, que nuestra sociedad se pareciera a la de los sueco. Como es de conocimiento, en nuestro país hay expresiones o dichos, que en cierta forma hay un desliz de minimizar otras etnias aunque se digan de manera jocosa. Expresiones como: “Eso lo saben hasta los chinos de Bonao” quieren hacer ver a estos asiáticos como tontos o ingenuos, cuando la realidad es que su cultura es la más antigua y compleja del mundo. Ni los chinos son tontos e ignorantes como se pretende hacer creer con estas inadecuadas comparaciones que se hacen y mucho menos, los suecos. Ambas sociedades nos llevan muchas horas de vuelo y larga data. En consecuencia, me parece que la comparación que hizo el Dr. Guillermo Moreno, fue inadecuada, impropia, absurda y hasta irreverente con una de las naciones de mayor desarrollo en el norte de Europa. Y yo estoy muy seguro que el Dr. Guillermo Moreno García lo sabe muy bien. JPM

