Guerrero, Tatis, Cruz, Sánchez y Alcántara irán al Clásico Beisbol

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana está blindado su roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Cuatro estrellas de MLB se unieron al equipo dominicano esta semana pasada: Fernando Tatis Jr., Oneil Cruz, Cristopher Sánchez y Sandy Alcántara.

El miércoles, otro jugador de renombre fue nombrado al escuadrón, con el primera base de los Azulejos,Vladimir Guerrero Jr. uniéndose a sus compatriotas.

La Federación Dominicana de Béisbol anunció que los cinco jugadores representarán a la República Dominicana en el próximo Clásico. Eso significa tres electrizantes jugadores añadidos a la alineación con Vlad Jr., Tatis y Cruz, y dos brazos dominantes sumados a la rotación abridora con Sánchez y Alcántara.

La República Dominicana iniciará su participación en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol el 6 de marzo contra Nicaragua a las 7 p.m. ET en el loanDepot park en Miami.

Tatis viene de su tercera temporada siendo convocado al Juego de Estrellas con los Padres. Terminó el año con 25 cuadrangulares y 32 bases robadas, la tercera campaña 25-25 de su carrera.

Cruz empalmó 20 bambinazos y empató en el liderato de la Liga Nacional con 38 robos para los Piratas. También estableció un récord en la era de Statcast para el batazo más fuerte con un cuadrangular de 122.9 millas por hora el 25 de mayo.

Vlad Jr. acaba de tener una de las mejores temporadas de su carrera, siendo seleccionado a su quinto Juego de Estrellas consecutivo y llevando a los Azulejos hasta el Juego 7 de la Serie Mundial. Guerrero bateó .292 con 23 jonrones y OPS de .848 en la campaña regular, y luego bateó .397 con ocho vuelacercas y un OPS de 1.289 en la postemporada.

Sánchez surgió como un as para los Filis, con marca de 13-5, efectividad de 2.50 y 212 ponches en 202 entradas. El zurdo terminó en el segundo lugar en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Nacional, detrás de Paul Skenes de los Piratas.

Alcántara es un exganador del Premio Cy Young y dos veces convocado al Juego de Estrellas. Aunque el as de los Marlins tuvo un regreso con altibajos tras una cirugía Tommy John en el 2025 — con marca de 11-12, efectividad de 5.36 y 142 ponches en 174.2 tramos — comenzó a lucir como el de antes en la recta final.

of-am