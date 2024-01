Guerras en el mundo

El autor es periodista. Reside en Santiago

El mundo vive momentos críticos a causa de las guerras, como son los casos de Israel y Hamás, así como Rusia con Ucrania, lugares donde ya hay millares de muertos.

Mientras eso ocurre en esas zonas, en Estados Unidos hay otra guerra, pero diferente, entre el Presidente Joe Biden, y el ex gobernante Donald Trump, ambos en lucha por la Presidencia este mismo año.

Y en Taiwán ganó el Partido Progresista Democrático (PPD), con el candidato presidencial William Lai, que seguirá la misma lucha de defenderse de los ataques de China, que quiere que ese país sea una de sus provincias, lo que parece casi imposible por vía diplomática.

Si China invade a Taiwán, sí se podría decir que podría comenzar la Tercera guerra mundial, porque habría un enfrentamiento directo con las potencias de países occidentales, con Estados Unidos dirigiendo.

La invasión rusa a Ucrania va a disminuir el crecimiento de Rusia en América Latina y lo mismo podría ocurrir si China invade a Taiwán. ¡Los latinoamericanos odian la invasión de un país a otro, porque muchos de ellos fueron víctimas de ese sistema!

En el caso de Taiwán, amenazado por ser invadido por China, que alega esa nación es una de sus provincias, puede ser parte de otro gran conflicto bélico, debido a que Estados Unidos respalda, al 100%, la independencia de ese país.

En el caso de la lucha por el poder entre Biden y Trump, no hay ninguna duda de que el ex jefe de Estado podría retornar a la Presidencia de la República de ese gran país. A nadie le gusta la guerra, porque es símbolo de destrucción, pero si Rusia le gana a Ucrania, el Presidente Vladimir Putin puede decir que derrotó no sólo al país invadido por los gobernantes rusos, sino a Estados Unidos y Europa.

Y también se asegurará de que nadie toque los intereses de Rusia en ninguna parte del Mundo. ¡Pero eso no será tan fácil lograrlo el Presidente Putin!

El gobernante ruso está usando todos los instrumentos militares para tratar de aplastar al Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, consciente de que si la guerra no termina antes de las elecciones de Estados Unidos, que son en Noviembre, y gana Trump, el poder a enfrentar será mucho más agresivo que la presión que sufre Rusia hoy de los aliados occidentales, unidos a través de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), una poderosa entidad militar.

