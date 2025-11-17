Grupo Puntacana, modelo de éxito empresarial (OPINION)

EL AUTOR es economista y comunicador. Reside en Santo Domingo.

El Grupo Puntacana en este mes de noviembre alcanzó sus 56 años de existencia, consolidando una amplia expansión y desarrollo en turismo sostenible y otras áreas económicas, que lo convierten en un modelo de éxito empresarial en la República Dominicana y en todo el continente.

Durante estas casi seis décadas, el Grupo Puntacana, creado y dirigido por el empresario y visionario Frank Rainieri, ha dado grandes aportes al desarrollo del turismo de forma sostenida y responsable, ha colocado a Punta Cana como uno de los mejores destinos turísticos del mundo y ha desarrollado una amplia labor social en beneficio de la región este del país. Hoy día la República Dominicana es una potencia turística, en gran parte debido a la consolidación del modelo de éxito alcanzado por el Grupo Puntacana, en ese importante sector de la economía nacional.

En julio del 2021, el empresario Frank Rainieri y su esposa Haydé, con esa visión que les caracteriza y después de estar por 51 años dirigiendo el grupo empresarial, entregaron las riendas a sus tres hijos, quienes han continuado desarrollando y ampliando con mucho éxito el legado de sus progenitores. En los momentos actuales, el Grupo Puntacana actúa bajo el liderazgo de los tres vástagos de Frank y Haydé de Rainieri, cada uno de los cuales dirige un área importante del consorcio empresarial: Frank Elías Rainieri, es el presidente y CEO; Paola Rainieri, es la Directora de Marketing y Francesca Rainieri, es la Directora de Finanzas.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana, propiedad del grupo, es el principal aeropuerto del país y por sus terminales arriban más del 60% de los visitantes a la nuestra nación. Inició sus operaciones en 1983, y es el primer aeropuerto privado de uso comercial internacional en el mundo, conecta el país dominicano con 75 ciudades en 34 países a través de 58 aerolíneas, movilizando más de 9 millones de pasajeros y transportando más de 25 millones de kilos de carga anualmente.

En estos 56 años el Grupo Puntacana ha desarrollado también una amplia labor de responsabilidad social y comunitaria. El Politécnico Ann & Ted Kheel, es una institución educativa que ha graduado a más de 1,390 jóvenes desde su fundación hace veinte años. Este año 2025 iniciaron la construcción del Centro de Innovación Marina, que estará destinado a la restauración coralina y conservación de ecosistemas marinos. También se inicio el uso del sistema automatizado Earth Flow, que procesa residuos orgánicos provenientes de más de 2,000 residencias, hoteles y restaurantes.

En el pano de lo social, sus políticas de solidaridad han permitido que más de 16,000 niños fueron beneficiados en el Centro de la Diversidad Infantil Puntacana (CEDI); que el Centro Pediátrico Oscar de la Renta ofreciera más de 25,000 consultas; y que el Centro de Lucha Contra la Ceguera Dr. Zato atendiera a más de 5,000 pacientes, incluyendo 1,500 estudiantes. De igual manera, poseen el Centro de Tenis Oscar de la Renta amplió sus instalaciones con nuevas canchas de pádel, un gimnasio renovado y una alianza con LUX Tennis. Y muy pronto será inaugurada la primera fase del Centro Cultural Rainieri, un gran aporte del grupo empresarial para promover la cultura dominicana en la región Este.

La pasada semana el fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, en un evento donde hablaba de su experiencia a un grupo de jóvenes emprendedores, expresó que las claves de su éxito han sido la visión, la perseverancia y el trabajo. En sus reflexiones afirmó que se debe tener mucho cuidado de querer tener éxito rápido y fácil, ya que “la verdadera construcción de un proyecto sólido requiere tiempo, esfuerzo y principios». De igual manera, valoró la importancia de tener una familia que apoye e impulse de manera conjunta los proyectos y resaltó el papel de los valores en la vida, expresando que cuando vayamos a emprender algo “construyamos sobre bases firmes, no solo económicas, sino también morales».

En este 56 aniversario del Grupo Puntacana expresamos nuestras felicitaciones a la familia Rainieri, por sus éxitos, sus logros, pero sobretodo, por el ejemplo y el modelo de éxito empresarial que han desarrollado teniendo como base el trabajo, la solidaridad, la unidad familiar, la siembra de valores morales y el beneficio de la nación dominicana. ¡Que Dios les bendiga y les siga prosperando grandemente!

euricabral07@gmail.com