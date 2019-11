Grave señal de ineficacia y fracaso: alimentación, educación y salud

A juzgar por el Informe sobre el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación en el país; al mes de septiembre del presente año- Ver: https://cdn.bancentral.gov.do/ documents/publicaciones- economicas/indice-de-precios- al-consumidor-informe-mensual/ documents/cipcm2019-09.pdf- las políticas sociales de alimentación, educación y salud del gobierno; entiéndase: visita sorpresas, la mal llamada “revolución educativa” y la mejoría de los servicios de salud, han fracasado.

En estos tres sectores, los precios subieron, de dic 2018 a sept 2019, mucho más rápidamente que el promedio general de crecimiento de la inflación que fue, de acuerdo con el referido informe, de 2.38%; en circunstancia que los renglones alimenticios, la educación y la salud, crecieron así:

5.62%. Alimentación

4.55%. Educación

2.89% Salud

En tal sentido nos preguntamos:

¿Como es posible que con tantas visitas sorpresas donde se entregan millones de pesos, el precio de los productos agrícolas hayan crecido 2.4 veces el promedio general?

¿ Que clase de “revolución educativa” está implementando el gobierno con los recursos del 4% que le brindó la sociedad civil, los servicios educativos se hayan incrementado mas del doble del promedio general?

¿Como es posible que pregonando el Presidente Medina que los hospitales públicos son mejores que los privados, los precios en la salud se hayan incrementado más rápidamente que el promedio general?

Adicionalmente observamos que solo en 4 sectores, de los 12 que son medidos para determinar la inflación general, tuvieron un crecimiento más rápido de precios; siendo los tres citados, objeto de intervención estatal. El otro renglón que subió más rápido que el promedio fue bebidas alcoholicas y tabaco, en el que no hay intervención estatal. En los 8 restantes en los que el gobierno no interviene ( vestido, vivienda, transporte, comunicación, recreación, etc) los precios crecieron menos que el promedio general.

Se puede concluir, en consecuencia, que mientras los precios en los renglones en los que el gobierno no interviene se incrementan menos que el promedio general; en los que el gobierno sí interviene, los precios han subido más rápido.