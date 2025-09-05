Grandes Ligas designan Miguel Matos director su oficina en RD

Miguel Matos

Santo Domingo, 5 sep.- La Major League Baseball (MLB) anunció la designación del dominicano Miguel Matos como nuevo director de su oficina en República Dominicana, posición desde la cual asumirá la supervisión de las operaciones administrativas y programas de desarrollo en el país.

Matos, quien desde 2023 se desempeñaba como director de Operaciones Internacionales, reemplaza a Nelson Tejada, quien había ocupado el cargo de manera interina tras la salida de Yerik Pérez en mayo pasado.

Con una trayectoria de más de 13 años en MLB, Matos inició en 2012 como pasante en la oficina dominicana, ocupando posteriormente diversos roles en operaciones, registro de jugadores, adquisición de tecnología y desarrollo de talento, dijo la oficina de Major League en el país.

También ha trabajado en estrecha colaboración con clubes y programas de formación, consolidando su reputación como una de las figuras más influyentes en la estructura internacional de la liga.

La vicepresidenta de Operaciones Internacionales de MLB, Rebecca Seesel, resaltó que la experiencia de Matos lo convierte en el perfil ideal para liderar los esfuerzos de la oficina local.

«Su conocimiento del béisbol dominicano y de los diferentes actores del ecosistema nos permitirá enfrentar con éxito los retos que plantea el desarrollo del talento en la región», acotó la ejecutiva.

