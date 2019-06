GRAN BRETAÑA: Dominicana gana premio de literatura infantil

LONLa escritora de origen dominicano, Elizabeth Acevedo, ganó la Medalla de Carnegie, el premio más importante de literatura infantil de Gran Bretaña.

Acevedo, quien recibió el premio la tarde de este martes (hora de Gran Bretaña), recibió el galardón por su primera novela “The Poet X”.

La autora dijo que está muy emocionada porque es la primera persona de color en ganar el premio, y la primera dominicana en llevarse la medalla que ha sido otorgada a escritores como C.S Lewis, de las Crónicas de Narnia.

Elizabeth estuvo nominada junto a Kate Saunders (The Land of Neverendings); Frances Hardinge (A Skinful of Shadows); Jason Reynolds (Long Way Down); Sally Nicholls (Things a Bright Girl Can Do); Candy Gourlay (Bone Talk), y Sophie Anderson (The House with Chicken Legs).

La ceremonia se realizó la tarde de este martes en la Biblioteca Británica