Gonzalo y Margarita favoritos para los comicios RD, dice CID Latinoamérica

Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño

SANTO DOMINGO.- Un estudio de opinión política que acaba de realizar la firma Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID Latinoamérica) sitúa a Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández como ganadores de las próximas elecciones presidenciales de la República Dominicana, tanto en una primera como segunda vuelta.

La recolección de datos de dicho estudio fue hecha del 10 al 14 del presente mes de abril. Se entrevistó un total de 1202 adultos dominicanos de 18 años de edad o más, residentes en todo el país, seleccionados con base en una muestra aleatoria representativa de la ciudadanía nacional. Los resultados totales poseen un margen de error igual a ±2.8 puntos porcentuales. No se especificó quién patrocinó este trabajo.

La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, conocida también como CID Gallup es una empresa regional que se dedica a la investigación de mercados y a la realización de encuestas de opinión pública. Nació en 1977 en Costa Rica y opera en otros países de América Central, el Caribe y Suramérica.

Las preguntas y respuestas sobre distintos tópicos son las siguientes:

¿Si se celebrasen hoy elecciones presidenciales y los candidatos fueran los siguientes, por cuál candidato votaría usted?.

Gonzalo y Margarita, del PLD, 40%.

Luis Abinader y Raquel Peña, del PRM, 38%

Leonel Fernández y Sergia Elena de Seliman, de FP, 11%

Guillermo Moreno y Agustín González Morel, de Alianza País, 2%

Porfirio López Nieto, del Partido Verde, 0%

No votaría, 1%

Ninguno de ellos 4%

No sabe/no responde 4%

¿En el escenario de que fuese necesaria una segunda vuelta y los candidatos son dos..?

Gonzalo y Margarita, del PLD, 46%

Luis Abinader y Raquel Peña, 43%

No votaría, 3%

Ninguno de ellos, 4%

No sabe barrano responde, 4%

¿Independientemente de su simpatía política, usted aprueba o desaprueba la labor presidencial de Danilo Medina?

un 66% la aprueba, un 3.3% la desaprueba y un 1% no sabe o no responde.

¿Considera usted que el gobierno de Danilo Medina ha sido beneficioso para el país?,

71% dice que sí y 29% que no.

¿Viendo la situación actual del coronavirus, considera usted que se deben posponer las elecciones presidenciales y congresuales o no?.

76% dijo que SI, 23% que NO y un 1% no sabe o no responde.

¿Por cuál partido votó usted para elegir alcaldes el 15 de abril pasado? Votará usted por el mismo partido que voto para alcaldes el 15 de abril pasado?

37% dijo que por el PRM,

32% por el PRD,

2% por el PRD,

2% por LFP,

2% por el PRSC,

2% por otro,

3% no sabe o no contesta

20% no votó

¿De manera general cuál es el partido político que usted más simpatiza o se siente más allegado?

PRD 43%,

PRM 33%,

LFP 4%,

PRD 3%,

PRSC 1%,

Alianza país 1%,

no sabe o no contesta 2%

Ninguno 14%.

¿Lo conoce, sabe quién es o ha oído hablar de él?. En una escala del uno al 10, en donde uno es la peor calificación y 10 en la mejor, como califica usted a..,?

Leonel Fernández, 96

Luis Abinader 95

Gonzalo Castillo 95

¿Cuál es la opinión que tiene usted de…?:

Luis Abinader

69% muy favorable/Algo favorable,

29% nada favorable/Poco favorable

Gonzalo Castillo

68%, muy favorable-algo favorable,

30% nada favorable-poco favorable

Leonel Fernández

41% muy favorable-algo favorable,

56% nada favorable

¿De los siguientes líderes políticos, como ha sido su manejo en cuanto a la crisis del coronavirus?

Gonzalo Castillo

71% muy bien/bien,

23% muy mal/mal,

6% no sabe/No contesta

Luis Abinader

63% bien/muy bien,

29% muy mal,

9% no sabe/ no contesta

Leonel Fernández

43% Muy bien/bien,

34% muy mal,

22% no sabe/no contesta

¿Cómo valora usted las propuestas de los siguientes líderes políticos en cuanto las soluciones para el coronavirus?.

Gonzalo Castillo

74% muy buenas/buenas,

20% muy malas/malas

6% no sabe/no contesta

Luis Abinader

69% muy buenas/buenas

24% muy malas/malas y 7% no sabe-no contesta

Leonel Fernández

50% muy buenas/buenas,

40% muy malas/malas

10% no sabe/no contesta

Esta encuesta de CID Latinoamérica es la tercera que es realizada en la República Dominicana en el presente mes de aabril.