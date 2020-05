Gonzalo y Margarita Cedeño ganarían elecciones con 40.8%, según encuesta

Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño

SANTO DOMINGO.- Los candidatos presidencial y vicepresidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, ganarían las elecciones del 5 de julio con el 40.8%, según una encuesta realizada por la empresa Polimetrics.

El estudio determinó también que Luis Abinader y Raquel Peña, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), obtendrían 38.3% y Leonel Fernández y Sergia Elena de Seliman, de la Fuerza del Pueblo, 9.3%, y Guilermo Moreno y Agustín González Morel, de AlPaís, 1.9%.

El 48.4% de los encuestados dijo que “con toda seguridad” irá a votar, el 21.4% contestó que probablemente lo haría, 21.7% dijo que no sabe, 5.6% manifestó que probablemente no votará, 2.5% indicó que con toda seguridad no votará y 0.4% dijo que no sabe o no contestó.

El 55.2% aseguró que tiene el voto decidido y que es muy difícil que cambie a sus candidatos, 14.3% dijo tiene el voto casi decidido, pero aún pueda cambiar, 29.6% dijo que no ha decidido por quién votará y 0.9% dijo que no sabe.