Gonzalo Castillo atribuye ataques a su posicionamiento entre los danilistas

SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, atribuyó los ataques políticos en su contra a que es el mejor valorado de los siete danilistas que aspiran a la nominación presidencial.

Aseguró que a pocos días de haber anunciado sus aspiraciones ya está posicionado en primer lugar entre los danilistas.

“Quizás esos sectores nos están atacando porque ya me ven posicionado como el mejor de los siete y entienden que ya yo soy el objetivo a ser destruido. Y quiero confirmarle que dentro de los siete compañeros dentro de la corriente del presidente Danilo Medina me siento bien tratado, y no pienso que no habrá ningún inconveniente entre nosotros siete”, indicó.

Asimismo, emplazó a los sectores que lo acusan de corrupto a que «si tienen pruebas, que las presenten».

“Es evidente el nerviosismo que ha generado mi candidatura en algunos sectores políticos que sienten que quizás ya están derrotados por nosotros y que se niegan a hacer política decente”, declaró.

Dijo que no cree que dichos ataques prevengan de los demás danilistas, sino de otros sectores del PLD y de la oposición.

“Le digo a todos aquellos que prefirieron el ejercicio de la política desde una óptica de agresión, ataques y falsedades que yo no vine a la política a participar de eso. En cambio, abogo por la decencia, las ideas y el compañerismo», manifestó Castillo a través de una llamada telefónica al programa El Gobierno de la Mañana, que se difunde por La Z-101.

