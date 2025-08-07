El Gobierno presenta acciones dentro iniciativa Meta RD 2036
Santo Domingo, 7 ago (EFE).- El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó la presentación de las acciones priorizadas por los comités sectoriales de la iniciativa Meta RD 2036, durante una sesión ampliada del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, que se celebró este jueves.
Esta presentación marca un paso clave en la construcción de una visión compartida para el desarrollo sostenible de la República Dominicana hacia el año 2036, dijo Presidencia en una nota.
Abinader presentó una propuesta para organizar las acciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo Meta RD 2036, dividiéndolas en medidas inmediatas, de mediano plazo y largo plazo, según su viabilidad.
MEDIAS SIN FINANCIAMIENTO NI APROBACION DEL CONGRESO
De las medidas inmediatas, dijo que estas pueden ejecutarse sin financiamiento ni aprobación legislativa, mientras que las de mediano plazo requieren consenso político y recursos moderados. Las de largo plazo, explicó, buscan transformar la economía y necesitan planificación y fondos significativos.
El mandatario propuso reuniones en los próximos días para adaptar las acciones desde el gobierno, definir prioridades y asignar responsabilidades, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico del país.
Bueno Sr. Presidente el país tiene una agenda ya hecha que inició en los gobiernos anteriores, hay que serguirla sin mezquindad ya que volver a diseñar lo que se planeo es volver al inicio, por Dios, dejémoslo de politiqueria barata. Ejecute lo que esta y ya.
No le quiero quitar mérito a este planteamiento Meta RD 2036, pero creo que a este pueblo no se le puede venir a hablarle de un desarrollo a largo plazo. Las iniciativas de progresos deben tomarse ahora, no con metas para dentro de 11 años.
