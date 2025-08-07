El Gobierno presenta acciones dentro iniciativa Meta RD 2036

Esta presentación marca un paso clave en la construcción de una visión compartida para el desarrollo sostenible de la República Dominicana hacia el año 2036, dijo Presidencia en una nota.

Abinader presentó una propuesta para organizar las acciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo Meta RD 2036, dividiéndolas en medidas inmediatas, de mediano plazo y largo plazo, según su viabilidad.

MEDIAS SIN FINANCIAMIENTO NI APROBACION DEL CONGRESO

De las medidas inmediatas, dijo que estas pueden ejecutarse sin financiamiento ni aprobación legislativa, mientras que las de mediano plazo requieren consenso político y recursos moderados. Las de largo plazo, explicó, buscan transformar la economía y necesitan planificación y fondos significativos.

El mandatario propuso reuniones en los próximos días para adaptar las acciones desde el gobierno, definir prioridades y asignar responsabilidades, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico del país.