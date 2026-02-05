Gobierno mundial vía “control total” de las telecomunicaciones

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.

Parece una herejía tan siquiera plantear la posibilidad de un gobierno mundial a través del control total de las telecomunicaciones. No se conoce hasta el momento de planteamientos escritos u orales al respecto, aunque se intuye un movimiento hacia un potencial desarrollo de una gobernabilidad universal vía las redes electrónicas.

Parece una visión utópica, algo increíble que ha surgido de una película de ciencia ficción. No obstante, surgen vestigios mediáticos que apuntan hacia una realidad cónsona con este señalamiento.

No se trata de los gobiernos electrónicos ni de la Gobernanza de Internet que impulsa la transformación digital para modernizar la gestión pública en los países a nivel global. Es algo más relevante que eso. La UNESCO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y otras dependencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), industrias de las telecomunicaciones y las grandes empresas tecnológicas, fomentan los servicios ciudadanos en línea y reducir la brecha digital.

“La UIT facilita normas, infraestructura, ciberseguridad y capacitación, mientras los estados adoptan estas tecnologías para mejorar la transparencia”, explican los textos consultados. Este organismo se encarga de coordinar “con los gobiernos la implementación de estrategias de Gobernanza Digital para hacer la gestión pública más eficiente, transparente y participativa”.

También, “desarrolla directrices y programas (ej. Cyberdill) para asegurar que las plataformas gubernamentales y los datos de los ciudadanos estén protegidos”.

Tenemos que República Dominicana es un ejemplo a nivel global de Gobierno Electrónico, reconocido por la UIT, organismo que establece colaboración con los países para “convertir procesos analógicos en trámites en línea, impulsando la competitividad y la inclusión digital”.

Pero no es precisamente a ese tipo de gobernanza a que nos referimos. Nos enfocamos ahora en la posibilidad que se cierne sobre el control de las telecomunicaciones globales, no para eficientizar la cotidianidad digital, agilizar procesos y aumentar la productividad, sino para dirigir los países, lograr el dominio socio-económico y político de los gobiernos a nivel mundial.

¿Una sola persona gobernará al mundo?

¿Están dadas las condiciones para que se avance hacia ese hipotético gobierno de dominio mundial? ¿Puede una sola persona o una sola corporación tener el dominio mundial de las telecomunicaciones, las tecnologías y sus aplicaciones? No se puede confirmar ni negar esa posibilidad. Habría que esperar, analizar los hechos, ver cómo marcharán en lo adelante los esfuerzos que se realizan hacia el establecimiento de un nuevo orden a nivel global.

Cuando observamos las cosas que han estado ocurriendo a nivel global y pasan desapercibidas para la mayoría de las personas, podemos ver filones de iniciativas que dirigen a la humanidad hacia este tipo de gobernanza mundial.

¿Acaso no es eso lo que hace con sus inversiones en el espacio, el magnate de los negocios de las tecnologías y las telecomunicaciones, Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo?

El medio español El Mundo acaba de publicar una reseña enfocada precisamente en las andanzas de Musk en el espacio y los aterrizajes que sus iniciativas tienen en la tierra, con miras a crear un orden mundial intervenido, aunque no se diga abiertamente, mediante el control y uso omnipresente de las tecnologías y las telecomunicaciones.

“Elon Musk y la imagen que podría cambiar el mundo: por qué Starlink apunta al control total de las telecomunicaciones”, reza el titular del reportaje del periódico.

Sustituir infraestructuras de cables

“Su nueva meta es sustituir las infraestructuras terrestres de cables y antenas con una red orbital de 42,000 satélites capaz de transmitir datos a 200,000 millones de bits por segundo a menor coste”, afirma el medio español. En otra reseña señala que “Iberia ofrecerá Wifi gratuito de alta velocidad en sus aviones gracias a un acuerdo con la Starlink de SpaceX de Elon Musk”.

¿A qué se refiere el citado periódico? A lo que define como “la superioridad tecnológica de SpaceX y su red de satélites Starlink que avanza a un ritmo exponencial frente a todos sus competidores”. “El objetivo,-agrega El Mundo-dominar por completo las comunicaciones globales con una constelación de 42,000 satélites y una capacidad de transmisión de 200,000 millones de bits por segundo”. Un monstruosidad, visto esto desde cualquier lógica.

Reseña que “la verdadera revolución de Musk va mucho más allá de los coches” y resalta, asimismo, que “por primera vez en la historia, nueve de las diez personas más ricas del mundo operan en el mismo sector: las tecnologías vinculadas a Internet y a la inteligencia artificial”.

Casi como una alarma que preocupa a Europa, el periódico español hace alusión al “nuevo poder del siglo XXI” y detalla que “nunca antes la cúspide de la riqueza global había estado tan concentrada en una sola industria”. “Hoy la red y sus aplicaciones ejercen un dominio financiero sin precedentes, comparable solo al impacto de las primeras líneas de ferrocarril del siglo XIX. Y aunque algunos advierten de una nueva burbuja, el error de Europa, una vez más, es mirar el presente sin extrapolar su trayectoria futura”.

La preocupación se acrecienta a partir de una interrogante incisiva ¿puede crearse un monopolio global del espacio? “Tras los avances recientes, surge una pregunta urgente: ¿puede el mundo aceptar que un solo empresario-y un solo país, Estados Unidos-controle la infraestructura que sostiene Internet, la telefonía, los datos y el tráfico de inteligencia artificial global?”, advierte el periódico, y agrega: “Más aún cuando se empresario-Elon Musk-ha mostrado simpatías por partidos y figuras de extrema derecha y euroescépticas en Europa”.

Precisa que: “Hoy la red y sus aplicaciones ejercen un dominio financiero sin precedentes, comparable solo al impacto de las primeras líneas de ferrocarril del siglo XIX”.

Señala que en el siglo XX no hubiera sido posible que un solo hombre haya “pretendido controlar todas las carreteras, puertos y ferrocarriles del planeta, el mundo habría reaccionado”. “Hoy, en cambio, los «bienes» más valiosos son los datos, y Musk está a punto de alcanzar ese punto en que su ventaja tecnológica en servicios satelitales se vuelve casi imposible de desafiar”.

