Gobierno haitiano confia en celebrar comicios generales

Puerto Príncipe, 24 ago.- El gobierno de Haití y el Consejo Presidencial de Transición siguen confiando hoy en la posibilidad de celebrar comicios generales en noviembre venidero y un referéndum constitucional.

En tal sentido, el primer ministro de Haití, Alix Didier, anunció en su carta marco para el presupuesto 2025-2026 que se prevé un total de 67,5 millones de dólares estadounidenses para materializar la aspiración de realizar las dos consultas populares.

Recientemente, Didier, acompañado por miembros del Consejo Electoral Provisional, hizo una visita técnica al centro donde es almacenado el material electoral sensible y no sensible.

Según el diario digital Haití Libre, están disponibles más de 15 mil tabletas digitales para el registro de votantes, y nueve contenedores con documentos están listos para ser desplegados en las regiones, con cada lote cuidadosamente clasificado por departamento.

Muchos de esos útiles fueron adquiridos desde 2021, ejemplo de ello son las urnas, cabinas de votación, lámparas, lápices de cera, tinta indeleble, entre otros.

Con este encuentro, el Estado reafirmó su compromiso con el restablecimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la garantía de un proceso electoral transparente, creíble e inclusivo.

El referendo constitucional estaba previsto en mayo, pero la seguridad sigue siendo precaria en Haití y tuvieron que suspenderlo.

Muchos sectores dudan que el Consejo Presidencial de Transición pueda derrocar el poder de las pandillas que ya controlan más del 85 por ciento de Puerto Príncipe.

of-am