Gobierno entrega carretera que conecta Pto.Plata y Montecristi

Carretera que conecta Puerto Plata y Montecristi, inaugurada este 6 de septiembre por el presidente Luis Abinader

PUERTO PLATA.- El presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera Villa Elisa-Punta Rucia-La Ensenada, que conecta esta ciudad del norte de la República Dominicana con Montecristi, en el noroeste.

La vía tiene 23.2 kilómetros de largo y un ancho promedio de 9.40 metros. Su puesta en funcionamiento favorecerá el comerci, la producción agrícola y ganadera, y potenciará el turismo al facilitar el acceso a los principales atractivos naturales y zonas costeras de la región.

INVERSIÓN DE RD$1,224 millones

En el acto de inauguración el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó que en esta vía el Gobierno invirtió RD$1,224 millones para beneficiar a comunidades de las provincias Puerto Plata y Montecristi.

Informó que próximamente el Gobierno entregará en esta zona otras obras construidas por el Ministerio de Obras Públicas, con una inversión superior a RD$1,500 millones de pesos.

Afirmó que el Gobierno avanza en proyectos viales claves para la región, como la carretera Santiago Rodríguez, Martín García- Guayubín, los tramos Tillo Palma-Ramadero y Laguna Verde-Palo Verde así como la rehabilitación del camino Estrecho Barrancón-La Isabela Histórica, de 17 kilómetros.

Estrella también destacó la construcción de la circunvalación de Navarrete y los estudios en marcha para extender la vía hasta Esperanza, lo que permitirá una mejor conexión con Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Montecristi.

La carretera atraviesa un área de creciente desarrollo turístico. Incluye un parador fotográfico en la ladera de una colina del paraje Agua de La Palma, desde donde se puede apreciar la belleza de la costa de Punta Rucia y La Ensenada.

“La obra era una sentida demanda de los habitantes de la zona, quienes durante más de 40 años esperaron su construcción y celebraron su materialización, considerada clave para mejorar la conectividad y elevar la calidad de vida”, dice una nota de prensa de la Presidencia de la República..

AYUNTAMIENTO RECONOCE

El Presidente Abinader fue reconocido por el Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, provincia Puerto Plata, por la atención que ha prestado a esta zona, construyendo obras que contribuyen al desarrollo turístico y económico .

También la Junta Distrital de Estero Hondo reconoció al Mandatario por “haber atendido el clamor de 50 años de un pueblo desesperado por la construcción de la carretera Villa Elisa – La Ensenada, obra que representa el progreso y el desarrollo de las comunidades”,

Estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el director del IDAC, Igor Rodríguez; las gobernadoras de Puerto Plata, Claritza Rochett y de Montecristi, Leissa Cruz; la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal; los alcaldes de Estero Hondo, Edwin Espinal; de Villa Elisa, Verni Jiménez y de Villa Isabela, Rudy Leandro Gómez.