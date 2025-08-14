Gobierno dominicano refuerza apoyo a pequeños porcicultores

Acto de entrega de los recursos

SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Ganadería (DIGEGA) reforzó el apoyo económico a pequeños productores de distintas provincias dominicanas afectados por la Peste Porcina Africana (PPA).

La iniciativa, con una inversión total de RD $110 millones en una primera etapa, forma parte del programa de compensación económica dispuesto por el Gobierno para mitigar las pérdidas por la enfermedad.

Al mismo tiempo, el plan está dirigido a respaldar la recuperación del sector porcino a nivel nacional.

INDEMNIZACIÓN JUSTA

El director general de Ganadería, Abel Madera, resaltó que el compromiso de la institución es garantizar que los trabajadores reciban una indemnización justa para reiniciar sus labores.

Sostuvo que el presidente Luis Abinader instruyó no dejar desamparado a ninguno de los aquejados.

Durante la entrega, autoridades de DIGEGA recordaron que la erradicación y control de la PPA requirió de esfuerzos conjuntos entre el Gobierno central, los productores y organismos internacionales.

Destacaron la importancia de mantener las medidas de bioseguridad en las granjas para prevenir nuevos brotes.

Asimismo, exhortaron a los porcicultores a mantenerse informados y cumplir sin excepción con los protocolos establecidos.

MÁS INFORMACIÓN EN OFICINAS PROVINCIALES

DIGECA informó que, para más detalles o consultas, los interesados pueden dirigirse a las oficinas provinciales de la institución, donde recibirán la orientación técnica correspondiente.

Con esta nueva partida de compensaciones, el Gobierno reafirmó su apoyo al campo y su determinación de preservar la estabilidad económica de las familias que dependen de esta actividad.

