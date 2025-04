Gobierno dominicano inicia exportación de uvas hacia EEUU

Luis Abinader y Limbert Cruz.

MONTECRISTI.- La República Dominicana inició la exportación de uvas de mesa hacia Estados Unidos, lo que el Gobierno califica como un paso más para afianzar su poderío agrícola en la Región del Caribe y Centroamérica con el

El presidente Luis Abinader encabezó el despacho de los contenedores, uno hacia Estados Unidos y dos para el mercado local, desde la finca del productor de uvas Arismendy Almonte, en el municipio Guayubin.

Se trata del inicio de la recolección de 15 contenedores y simultáneamente otros 20 en la zona sur-suroeste del país.

CAMPO DOMINICANO DA UN NUEVO PASO HACIA EL FUTURO

El Mandatario expresó que esta es una jornada histórica para celebrar no sólo un nuevo hito, sino para proyectar una visión de país de que el campo dominicano da un nuevo paso hacia el futuro.

Aseguró que hoy más que nunca cree en el campo, en la agroindustria, en el talento local y en el inmenso potencial de la nación cuando trabajan unidos el sector privado, productores, conocimiento científico y el respaldo del Estado para lograr los resultados extraordinarios.

«Porque no hay desarrollo sostenible sin seguridad alimentaria. No hay soberanía sin producción local fuerte. Y no hay futuro sin respeto y apoyo a nuestros productores. Por eso, con profunda gratitud a todos los que han hecho posible este momento, les digo con total convicción: La uva de mesa dominicana no es un experimento. Es una apuesta ganadora».

El jefe de Estado proclamó que «Es parte de una nueva visión de país. Una visión donde el campo y la ciudad crecen juntos, donde la innovación se cultiva y donde el orgullo nacional florece con cada cosecha».

DUPLICAR EXPORTACIONES AGRICULAS

De su lado, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, reconoció a los empresarios que apostaron por esta iniciativa y dijo que han logrado la combinación del Gobierno, sector privado y los productores agrícolas para empujar en una misma dirección, al tiempo que, proyectó que las exportaciones agrícolas del país se duplicarán.

«En el 2024 la República Dominicana exportó en todos los productos agrícolas 3,273 millones de dólares versus 2,900 del año anterior, eso representa un 17.6% de incremento, pero si usted lo compara con el 2020, cuando nosotros llegamos al gobierno, el incremento ha sido de un 47%», expresó.

Arismendy Almonte, dijo de su lado, calificó este día como histórico en la exportación de uvas de mesa desde el país.

«Señor presidente, aquí están los resultados de su atinada política de gobierno y la muestra de que usted sigue en el camino correcto. Gracias por la credibilidad en mi persona y la confianza que siempre me ha tenido», señaló.

an/am