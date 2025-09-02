Gobierno apoya se mantenga derecho a la cesantía en la RD

Abinader en rueda de prensa este lunes 1ro de septiembre, 2025

Santo Domingo, 1 sep (EFE).- El presidente Luis Abinader reiteró este lunes que la posición de su gobierno es de que se mantenga el derecho a la cesantía en la reforma al Código de Trabajo que estudia el Congreso Nacional.

«No estamos de acuerdo con modificar la cesantía, esa es nuestra posición desde principios de las discusiones sobre la reforma al Código Laboral (…) la cesantía debe permanecer como está», dijo el gobernante en respuesta a una pregunta durante su rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.

EMPRESARIOS PROPONEN PLAZO DE VARIOS MESES

Sectores empresariales han planteado que la cesantía debería ser entregada en plazos de varios meses a los empleados y no en los días que establece el Código de Trabajo.

Algunos de estos empleadores han retomado el tema de la eliminación de ese derecho adquirido por los trabajadores, por otra manera de compensación.

SINDICATOS ADVIERTEN NO PERMITIRÁN

Los sindicatos, por su parte, han reiterado una y otra vez que no permitirán que la cesantía se toque en las modificaciones al Código de Trabajo, que prácticamente está muy cerca de ser aprobado. Ese tema es uno de los que más discusiones han generado.

VE SALARIOS MÍNIMOS «INDIGNOS»

Abinader también reiteró su opinión de que los salarios mínimos del sector público son «indignos», aunque refirió que en el gobierno se ha mejorado en ese aspectos en otros niveles salariales.

El jefe de Estado, por otro lado, apuntó que los «cambios son normales» dentro del Gobierno y que, incluso, algunas de las posiciones que se encuentran vacantes, debido a los movimientos que él ha realizado en el tren gubernamental, no necesitan de decretos.EFE

sp-am