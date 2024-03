GL y IRS investigan Shohei Ohtani y a su ex interprete por apuestas

hohei Ohtani (izq.) y Ippei Mizuhara serán investigados por MLB en torno al asunto que rodea a la estrella de Dodgers.

LOS ANGELES.- Grandes Ligas (MLB) ha abierto una investigación formal sobre el asunto que rodea a la superestrella de Los Ángeles Dodgers, Shohei Ohtani, y su ex intérprete Ippei Mizuhara, anunció la liga de béisbol.

Se espera que MLB solicite entrevistas con todas las partes, incluidos Ohtani y Mizuhara, dijo una fuente a ESPN, aunque los funcionarios no tendrán forma de obligar a Mizuhara a cooperar, dado que ya no trabaja para el béisbol.

Ohtani también tiene derecho a negarse a cooperar como miembro de la Asociación de Jugadores de la MLB. Ohtani también podría invocar su derecho, según una interpretación del precedente de arbitraje, a negarse a cooperar debido a una investigación criminal que ya está en marcha. Tradicionalmente, MLB ha argumentado que solo puede invocar tal excepción si el jugador es un objetivo, lo cual no se cree que sea Ohtani.

«La Major League Baseball ha estado recopilando información desde que nos enteramos de las acusaciones que involucran a Shohei Ohtani e Ippei Mizuhari a través de los medios de comunicación», dijo la Major League Baseball en un comunicado. «Hoy temprano, nuestro Departamento de Investigaciones (DOI) comenzó su proceso formal de investigación del asunto».

El anuncio se produjo dos días después de que Mizuhara fuera despedido, cuando los periodistas presionaron para que se hicieran preguntas sobre al menos $4,5 millones de dólares en transferencias bancarias, enviadas desde la cuenta bancaria de Ohtani, a una operación de apuestas que está bajo investigación federal.

En un lapso de dos días, los encargados de Ohtani pasaron de decir que el toletero había pagado las deudas de juego de Mizuhara, a que sus abogados anunciaran que había sido víctima de un «robo masivo».

No está claro si alguna autoridad está investigando el presunto robo. Los representantes de Ohtani dijeron el jueves que habían presentado oficialmente la acusación a las autoridades, pero no dijeron a qué autoridades. Múltiples fuentes le dijeron a ESPN que ni la Oficina de Investigaciones de California ni el FBI estaban trabajando en el caso.

Portavoces del Departamento de Policía de Los Ángeles y de las oficinas del fiscal de distrito de los condados de Los Ángeles y Orange dijeron que no estaban investigando e indicaron que lo más probable era que se tratara de un asunto federal. La Fiscalía Federal para el Distrito Central de California declinó hacer comentarios.

IRS INVESTIGA TAMBIEN

El Servicio Interno de Impuestos (IRS) confirmó que el ex intérprete de Shohei Ohtani es foco de una investigación penal, y la abogada de su presunto corredor de apuestas dijo que el exempleado de Los Angeles Dodgers apostaba en partidos de fútbol internacional y no de béisbol.

El IRS confirmó el jueves que el ex ntérprete Ippei Mizuhara y Mathew Bowyer, el presunto corredor de apuestas ilegales, son investigados por la oficina de la agencia en Los Ángeles. Scott Villiard, portavoz del IRS, indicó que no podía brindar más detalles.

El ex intérprete Ippei Mizuhara y Mathew Bowyer, presunto corredor de apuestas ilegales, son investigados por el IRS. AP Photo/Ashley Landis

Mizuhara, de 39 años, fue cesado el miércoles tras los reportes de ESPN y el diario Los Ángeles Times sobre sus supuestos nexos con un apostador ilegal y haber acumulado deudas que exceden el millón de dólares. La noticia trascendió horas después del anticipado debut de Ohtani con los Dodgers en Corea del Sur, donde Mizuhara acompañó en todo momento al astro que en diciembre pasado firmó un contrato de $700 millones de dólares.

“Mientras respondíamos a las peticiones recientes de la prensa, descubrimos que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y le pasamos el asunto a las autoridades”, dijo la firma de abogados Berk Brettler LLP el miércoles en un comunicado.

Las apuestas de deportes son ilegales en California incluso están parcialmente permitidas en 38 estados y el Distrito de Columbia.

Diane Bass, la abogada de Bowyer, informó a The Associated Press que Mizuhara usó a Bowyer para apostar en el fútbol internacional, pero no el béisbol.

“El señor Bowyer nunca mantuvo contacto con Shohei Ohtani, en persona, por teléfono o de ningún tipo”, dijo Bass el jueves. “La única persona con la que mantuvo contacto fue con Ippei”.

Mizuhara es una cara conocida para los aficionados del béisbol como el siempre acompañante de Ohtani, a cargo de traducir sus declaraciones a la prensa y en otras apariciones desde que Ohtani llegó a Estados Unidos en 2017. Incluso fue el cátcher de Ohtani en el Derbi de Jonrones en el Juego de Estrellas de 2021.

Cuando Ohtani dejó a Los Angeles Angels para firmar su mega contrato con los Dodgers, el club contrató a Mizahura.

Los Dodgers indicaron en un comunicado que “estaban al tanto de las versiones de prensa y recababan información”.

“El equipo puede confirmar que el intérprete Ippei Mizuhara fue despedido”, agregó el comunicado. “El equipo no brindará más comentario en este momento».

of-am