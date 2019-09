Giuliani tiene “el corazón roto al ver a NY destruida por Bill de Blasio”

Rudy Giuliani

NUEVA YORK.- El exalcalde Rudy Giuliani dijo que “me rompe el corazón” ver cómo la calidad de vida de la ciudad se ha desplomado bajo el actual gobierno municipal de Bill de Blasio, aspirante a las primarias presidenciales Demócratas.

“Trabajé incansablemente. Muchos de mis amigos me dijeron que no podía hacerlo. Muchos de mis amigos me dijeron que estaba loco por postularme para alcalde”, afirmó Giuliani en el programa “Fox & Friends”.

También habló sobre el venidero 18vo aniversario de los ataques terroristas de 2001, diciendo que el “movimiento extremista islámico” sigue vivo, y citando además a Irán y Nicolás Maduro.

“Las personas que nos mataron entonces todavía están vivas y nos está matando hoy”, afirmó frente a varios trabajadores presentes que respondieron a la emergencia en 2001. “Todavía tienes a los talibanes (…) Tenemos formas de Al Qaeda e ISIS”.

“Por ejemplo, en el centro de América del Sur, tres o cuatro de los grupos terroristas islámicos, están involucrados en el tráfico de drogas (…) Los generales de Venezuela están involucrados en el tráfico de drogas y están escondiendo terroristas en Venezuela, por eso tenemos que deshacernos de Maduro. Tienes un régimen hostil como ese, del que los terroristas se aprovechan”.

Retomando sus críticas a De Blasio, dijo: “Creo que esta es una ciudad excepcional. No hay nada igual en el mundo, y ver a este hombre quebrar no sólo lo que yo hice, sino lo que hizo (Michael) Bloomberg (…) quien fue un buen alcalde…”, en referencia a su sucesor en el gobierno local (2002-2013).

Giuliani, quien fue ampliamente acreditado por limpiar un Times Square lleno de drogas y prostitución en la década de 1990 y asumir la crisis post 9/11 en 2001, tiene una crítica particular a De Blasio por permitir que las personas sin hogar de la ciudad aumenten a niveles récord en los últimos años.

“La falta de vivienda había desaparecido y debería desaparecer” de nuevo, dijo Giuliani, también abogado de Donald Trump. “Hay una manera de ver la falta de vivienda que estos liberales simplemente no tienen”.

“Cuando veo una ciudad con gente sin hogar, veo una ciudad con un alcalde que no se preocupa por las personas, porque si a uno le importan las personas, no las dejas en la calle”.

La oficina del alcalde, quien estaba en gira fuera de la ciudad, no respondió a una solicitud de comentarios de New York Post.

En julio, la aparición de videos donde personas de la comunidad mojan, agreden y hasta insultan a agentes pasivos de NYPD en el Metro, llevó a un enfrentamiento vía Twitter entre Giuliani y De Blasio.

El tema se volvió nacional y también hubo condenas deTrump y el vicepresidente Mike Pence.

En tanto, las legendarias ausencias del alcalde han arreciado a raíz de su lucha por la nominación presidencial Demócrata, en la que marcha a la retaguardia, según diversos reportes.

Mientras, unas 277 personas en promedio están yéndose todos los días de NYC, más del doble del éxodo neto de 132 hace apenas un año, destacó Bloomberg News, usando datos del censo 2018.