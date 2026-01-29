Gimnasia al más alto nivel en la Copa Mega Gym de Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. Con la participación de más de 350 atletas nacionales e internacionales se realizará en esta ciudad la segunda Copa Mega Gym 2026, pautada para celebrarse del 19 al 21 de febrero en el Salón Multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Esta convocatoria coincide con la celebración del décimo quinto aniversario de MegaGym, entidad organizadora de la actividad, avalada por la Federación Dominicana de Gimnasia.

La Copa Mega Gym es una jornada deportiva diseñada para ofrecer una experiencia integral a los participantes y se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la gimnasia artística del país.

La organización general de Mega Gym 2026 está a cargo de Claudia Checo de Knupper, quien agradeció el respaldo de las empresas patrocinadoras, así como de los clubes y atletas participantes quienes demostrarán sus habilidades y avances en la gimnasia.

La dirección técnica estará bajo la responsabilidad de Aida Morán (México), María Fernanda Román (Rep. Dom.)como directora y subdirectora respectivamente y las atletas serán evaluadas por jueces certificados internacionalmente.

La Copa Mega Gym 2026 ha sido concebida como una experiencia única, incorporando intermedios artísticos y culturales para mostrar un montaje de alto nivel al público, además de otros atractivos.

El evento estará dividido en varias sesiones competitivas de distintas categorías, por edades y niveles, baby gym, futuro nivel 1, niveles Xcel y los niveles del 1 al 10 de acuerdo al código USAG.

La realización de esta edición es posible gracias al respaldo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Baltimore Dominicana, patrocinadores oficiales del evento.

“Invitamos a toda la comunidad a formar parte de este encuentro que celebra la disciplina, el talento y el crecimiento de la gimnasia artística en nuestro país, en un escenario para toda la familia” expresó Checo.

MegaGym se dedica a transformar positivamente a niños y jóvenes a través del deporte y actividades que contribuyen a su desarrollo integral, promoviendo disciplina, hábitos saludables, formación en valores y crecimiento personal.

