Gilbert Gómez es nuevo coach de Grandes Ligas de los Mets

Gilbert Gómez

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los New York Mets anunciaron este miércoles, a través de su cuenta oficial en X, la designación del dominicano Gilbert Gómez como coach de primera base y de jardineros para la próxima temporada de las Grandes Ligas, consolidando así el ascenso de uno de los técnicos más prometedores dentro de la organización.

La decisión reconoce el liderazgo, la capacidad de comunicación con el talento joven y el enfoque moderno del juego que caracterizan a Gómez, quien ha sido pieza clave en el sistema de desarrollo del club.

Gómez inició su trayectoria profesional tras ser firmado en 2009 por los Mets de Nueva York y posteriormente seleccionado por los Tigres del Licey en el Draft de Novatos de 2012. En 2017, con apenas 25 años, decidió poner fin a su carrera como jugador para dedicarse de lleno a la formación y dirección técnica.

En el ámbito del desarrollo, ocupó el rol de hitting coach en la Rookie League en 2021. En 2022 fue nombrado coach de banca de St. Lucie, Clase A, y un año más tarde ascendió a dirigente del conjunto. Su progresión continuó en 2025, cuando se coronó campeón como dirigente de los Brooklyn Cyclones, filial Clase A Avanzada de los Mets, guiando a la franquicia a su primer título en la South Atlantic League y tercero en su historia. Bajo su mando, el equipo impuso récord de 72 victorias en la fase regular y completó una postemporada perfecta (4-0).

Ese mismo año, Gómez fue elegido manager del “Breakout Game” de la pretemporada de MLB, enfrentándose a su colega y coach de banca del Licey, Héctor Borg. También fue designado asistente del manager Albert Pujols para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, y previamente formó parte del cuerpo técnico de la selección dominicana que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, desempeñándose como coach de bateo y de tercera base.

Con los Tigres del Licey, Gómez entá en su quinta campaña, organización en la que ha ejercido funciones que van desde coach de control de calidad hasta dirigente. Condujo al equipo al campeonato de la temporada 2023-24 y a dos Series Finales consecutivas, convirtiéndose en el manager campeón más joven en la historia de LIDOM, con 31 años y 324 días, superó así la marca previa de Audo Vicente (33 años y 175 días en 2012-13).

of-am