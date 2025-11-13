Gigantes y Leones dividen honores en SFM; Aguilas ganan

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Grant Gavin (2-1) volvió a tener otra gran salida para que los Leones del Escogido dividieran honores este miércoles con los Gigantes del Cibao, a quienes vencieron 5-3 en el segundo partido de una doble cartelera escenificada en el estadio Julián Javier, de esta ciudad.

El derecho de los melenudos se presentó en cinco entradas en blanco de cinco hits y cinco ponches para conseguir la victoria.

La actuación del norteamericano fue respaldada por la ofensiva que fabricó un rally de cuatro vueltas en el tercer episodio, que inició Gio Urshela con doble al jardín izquierdo, pasando a tercera con lanzamiento salvaje de Jake Faria para luego anotar con infield-hit de Héctor Rodríguez al campocorto.

Una base por bolas a Erik González colocó corredores en primera y segunda para Franchy Cordero, quien conectó jonrón entre los jardines derecho y central para ampliar la ventaja de los visitantes.

La quinta rayita llegó en el sexto cuando, con las bases llenas, se produjo un elevado de sacrificio al central por parte de José Marmolejos.

Los locales descontaron en la parte baja de ese acto con un indiscutible remolcador de dos cortesía de Leury García al prado derecho cuando tenía corredores en segunda y tercera. En el octavo, los locales llenaron los sacos y un lanzamiento desviado de Jimmy Cordero sumó una más.

El lanzador derrotado fue Faria (0-2) luego de que le marcaran las cuatro carreras del tercero. Stephen Nogosek (1) consiguió un salvamento de cuatro outs apagando el fuego en el octavo con situación de bases llenas.

Por los capitaleños, Cordero se fue de 3-1, con cuadrangular, tres producidas, una anotada y boleto; Rodríguez, de 5-2, con una empujada y una anotada; Urshela, de 4-1, con doble y anotada, y Junior Lake, de 3-1, con transferencia. Por los francomacorisanos, García bateó de 4-1, con dos impulsadas, y Davison De los Santos, de 4-3, con una anotada.

PRIMER JUEGO

En el primer partido, los Gigantes vencieron a los Leones 2 carreras por 1.

La carrera de los escarlatas se produjo en la misma primera entrada después de que Junior Lake se embasara por error en tiro del tercera base, con lo que el corredor llegó a la intermedia. Con un sencillo de Sócrates Brito al prado izquierdo, Lake llegó a la antesala para luego anotar con elevado de sacrificio de Franchy Cordero al bosque izquierdo.

Sin embargo, los locales marcaron dos vueltas para virar la pizarra, una que se le cargó a Norge Ruiz (quien abrió el juego el 29 de octubre) en el cuarto capítulo desde que se reanudó el encuentro gracias a un imparable remolcador de Carlos Franco, que llevó a anotar a Kelvin Gutiérrez desde la intermedia.

La otra anotación llegó en el quinto con un indiscutible de Leury García al central frente a Kenny Hernández, el cual empujó la número dos de los nordestanos en las piernas de Carlos Jorge desde la intermedia.

El lanzador ganador fue Wily Peralta (1-0) al presentarse en siete episodios (en ambos días) de una anotación. Hernández (0-1) cargó con la derrota al permitir una vuelta en una entrada. El salvamento se lo apuntó Chris Ellis (1) al tirar el noveno en blanco.

OTRO RESULTADO

AGUILAS 5 ESTRELLAS 3

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 15 13 3 .800 – 17 9 8 .529 4.0 19 9 11 .474 5.0 16 7 9 .438 5.5 17 7 10 .412 6.0 14 5 9 .357 6.5

of-am