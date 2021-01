Gerente de Edenorte devela supuesta mafia en la compra de materiales

Cueto y Lima durante la entrevista.

SANTO DOMINGO.- El gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Andrés Cueto, develó una supuesta mafia que operaba en la entidad durante la pasada gestión, la cual realizaba compras de materiales viejos y dañados como si fueran nuevos.

“Es bueno que el pueblo dominicano sepa que con el cambio de cultura que hemos implementado, desde el 16 de agosto de 2020 hasta la fecha se ha podido recuperar 167 millones de pesos al darle uso a materiales que se pudieron reutilizar, y la proyección es para este año recuperar 450 millones de pesos en el uso de este tipo de material”, dijo el funcionario.

Por otro lado, afirmó que fruto de ese gran trabajo no se le debe un centavo a las generadoras de electricidad y que esto ha motivado a los clientes a pagar conforme por el servicio 24 horas que reciben a un precio justo, lo cual ha beneficiado a las tres distribuidoras con un incremento en sus ingresos en más de 50 millones de dólares.

“Hoy el sector eléctrico en la República Dominicana no es un dolor de cabeza para el Gobierno, Edenorte junto a las demás Edes, no le debe un centavo a las generadoras de electricidad, religiosamente se les paga su dinero y es por eso que ustedes han visto que ya no existen los apagones financieros”, aseguró Cueto al participar en el programa Fuera de Record que produce el periodista Elvis Lima para En Televisión.

Además, destacó la transparencia en los planes que ejecutan que les permite llevar la energía eléctrica 24 horas a las 14 provincias del Cibao, con un ahorro de 161 millones de pesos mensuales, solo en combustibles se gastaban RD$12 millones y hoy se ha reducido a RD$4,900,000.00.

“Con la recuperación de 23 vehículos de la empresa en manos de particulares nos hemos ahorrado más de tres millones de pesos mensuales, además del rescate de cuatro grúas, cinco camiones canasto, 23 camionetas y cinco jeepetas de distintas marcas, lo cual ha hecho que los costos sigan disminuyendo”, resaltó Cueto.

