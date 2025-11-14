Mientras Genao dice es método más justo del sistema electoral

Senador Ramón Rogelio Genao.

SANTO DOMINGO.- El vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en el Senado, Ramón Rogelio Genao, defendió el método D’Hondt, asegurando que es el sistema más justo y proporcional dentro del marco electoral actual.

El representante de La Vega opinó que lo que garantiza ese mecanismo es la cuasi proporcionalidad en las candidaturas múltiples.

«Si un partido obtiene el 70 % de los votos, le corresponde esa proporción de escaños; no se puede despojar de una curul para dárselo a otro candidato solo porque sacó más votos individuales”, explicó.

ESE SISTEMA ESTA INSTITUIDO POR LEYES ELECTORALES

El legislador recordó que esta metodología está instituida en la Ley 20-23 de Régimen Electoral y puso como ejemplo el caso de La Vega, donde la alianza PRM-PRSC obtuvo cuatro de los cinco diputados electos gracias a la sumatoria de votos.

Mientras que la Fuerza del Pueblo logró uno gracias al aporte de sus compañeros que no fueron favorecidos.

El método D´Hontd es el utilizado en sistea electoral dominicano para la asignación de escaños a diputados, regidores y vocales en función de la cantidad de votos logrado por un partido, aunque perjudique a candidatos que con mayor voto preferencial postulados por organizaciones menos favorecidas.

