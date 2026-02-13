Gary Sánchez firma contrato con los Cerveceros Milwaukee

Gary Sánchez

NUEVA YORK.- Los Cerveceros de Milwaukee firmaron a Gary Sánchez con un contrato de un año por $1.75 millones el miércoles, según informó Jon Heyman del New York Post.

Sánchez pasó la temporada 2024 con los Cerveceros, con promedio de bateo de .220/.307/.392 y 11 jonrones en 89 partidos de temporada regular.

La temporada pasada con los Orioles solo jugó 29 partidos debido a una lesión de rodilla y no está claro si tendrá alguna limitación en el campamento de entrenamiento de los Cerveceros.

Suponiendo que se recupere, Sánchez debería abrir la temporada 2026 como receptor suplente detrás de William Contreras (dedo).

También podría ser titular ocasionalmente como bateador designado contra lanzadores zurdos.

of-am