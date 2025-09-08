Gala Benéfica de Estrellas de la Danza Mundial en la RD

SANTO DOMINGO. – La XVI Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, de esta capital.

En esta edición, la bailarina española Patricia Donn, gracias a un acuerdo con la casa de moda Oscar de la Renta, interpretará dos piezas de flamenco vestida con trajes de la reconocida firma.

La Gala reunirá a primeros bailarines de Estados Unidos, España, Italia, Estonia, Cuba y República Dominicana, quienes mostrarán diferentes géneros, como el clásico, contemporáneo y flamenco.

Ante el público habrá piezas del repertorio tradicional, además de nuevas coreografías creadas para esta ocasión.

TRANSFORMAR EL ARTE EN SOLIDARIDAD

Producida por la gestora cultural Monika Despradel, la puesta en escena busca la transformación del arte en acción solidaria. La recaudación de fondos está destinada a la Fundación Nido para Ángeles.

Esa organización trabaja desde 2007 para una mejoraría en la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral en este país.

ELENCO DE LUJO

La dirección artística estará a cargo de Paul Seaquist.

El elenco incluye, además de Donn, a Elisabetta Formento de la Compañía Nacional de Danza de España; Cristiano Principato del Estonia National Ballet; Emma Topolova y Patrick Yocum del Boston Ballet.

Además, Dawn Atkins y Stanislav Olshanskyi del Miami City Ballet; Lorena García y Yonger Castellanos de Otro Lado Dance Company; y las primeras figuras del Ballet Nacional Dominicano, dirigido por Pablo Pérez.

Las boletas para esta única función están disponibles en la boletería del Teatro Nacional y en la plataforma digital boletería.com.do.

SOBRE LA FUNDACIÓN

La Fundación Nido para Ángeles promueve una sociedad inclusiva.

Su propósito es eliminar o minimizar las barreras que limiten la participación social y construir un mundo de oportunidades para todos.

agl/of-am