Futuro económico promisorio 2024-2028 (OPINION)

El autor es administrador financiero y contralor general de la República. Reside en Santo Domingo

En la pasada alocución del 16 de agosto 2024 del presidente Luis Abinader Corona, al asumir su segundo mandato presidencial consecutivo, expuso la visión de futuro de su próximo gobierno.

En el mismo destacó los aspectos económicos que se han logrado en sus primeros cuatro años de gobierno y los que se proponen impulsar en su segundo mandato.

El presidente, henchido de emoción por los logros alcanzados y lleno de optimismo para el porvenir económico, político y social de la nación dominicana.

En dicha enjundiosa alocución destacó que el país se enrumba por senderos muy promisorios.

Durante su discurso el presidente delineó lo que serán las ejecutorias de políticas públicas en los siguientes cuatro años.

Resaltó que con el concurso de todos los dominicanos la Patria vencerá y por fin llegará la prosperidad.

El presidente expresó este 16 de agosto a 161 años de la Restauración que la República Dominicana tiene condiciones óptimas y la agenda de reformas necesarias para duplicar su economía en los próximos 12 años.

El primer mandatario destacó que la meta RD 2026 de alcanzar el desarrollo pleno, no busca solo crecer, sino hacerlo de una manera que beneficie a más gente, genere empleos de más calidad y permita brindar mejores servicios públicos para alcanzar esa meta.

Dijo que no solo es necesario acelerar el crecimiento promedio anual del PIB al 6%, sino que también se requiere de un conjunto de transformaciones importantes como la del sector eléctrico, para hacerlo más eficiente, confiable y competitivo.

Para ello, recordó que durante su primera gestión de gobierno, se emprendieron grandes transformaciones en la generación, transmisión y distribución de energía, logrando también avances importantes en las regulaciones eléctricas.

En los pasados 4 años se inició la construcción de 2,000 nuevos megavatios de generación térmica, de los cuales 378 ya están en plena producción y se han contratado 1,504 MW de generación renovable de los cuales ya se tienen 630 MW aportando al sistema. Para finales de 2027, se tendrá una holgura o excedente en generación de más de un 15% por primera vez.

Para seguir avanzando en este sector el mandatario reconoció que se deben fortalecer las distribuidoras, para lo cual ya se inició una transformación profunda que va a reducir las grandes pérdidas debido a la energía servida y no cobrada.

También el primer mandatario señaló que se han comenzado los trabajos para garantizar la seguridad alimentaria del país y garantizar la rentabilidad de los productores.

En el presente año, agregó que conforme el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por primera vez se superan los 1,800 millones de dólares en exportaciones de bienes agropecuarios a ese país, incluyendo la carne bovina, cuyo mercado ha sido reabierto después de llevar más de 20 años cerrado.

Para incrementar el desarrollo de este sector que hoy genera mayor atractivo debido a su rentabilidad y sostenibilidad hay que seguir financiando y crear la infraestructura e inversión tecnológica que requiere.

Como se advierte, lo primero que se debe tener es una visión clara de los sectores de la economía que deben recibir mayor financiamiento para que el país siga avanzando en su meta de convertirse en una nación desarrollada, como lo expresa el presidente.

Si no se tiene una visión de futuro y no se identifican claramente los sectores económicos en los cuales se debe invertir para que la República Dominicana, no solo depende de los sectores de servicios. Si no se tiene esa visión, lamentablemente el país se quedaría en poesía y gracias a Dios, el presidente Abinader tiene claro, qué se debe de hacer para alcanzar las metas de desarrollo pleno, en los próximos años.

Se inicia un nuevo período gubernamental de 4 años, lapso determinante para lanzar el país hacia el desarrollo. Conforme las palabras del presidente su gobierno tiene claro lo que hay que hacer sin dejar de tomar en cuenta el entorno externo de los mercados financieros internacionales y las conflagraciones bélicas entre naciones.

Retos y desafíos

La nueva gestión de gobierno del presidente Luis Abinader Corona, enfrenta retos y desafíos que debe vencer para llevar a la nación dominicana por nuevos caminos de progreso, institucionalidad plena para dejar de una vez por todas los paradigmas del pasado y proporcionar a los dominicanos una mejor vida con menos costos, mayor felicidad, salud, educación, producción y bienestar en sentido general.

Se sabe que las cosas no se alcanzan de la noche a mañana pero con voluntad política férrea y el concurso de todos los dominicanos el país se enrumba por los derroteros que soñaron los padres de la patria, el presidente Abinader y por supuesto el pueblo dominicano.

Nuevos bríos, nuevas esperanzas, nuevos días, nuevos horizontes, nuevos paradigmas, nuevos caminos, nuevo porvenir se avizoran a favor de todos los dominicanos bajo las orientaciones del Partido Revolucionario Moderno y el presidente de la República, Luis Abinader Corona, en los próximos años. Definitivamente el optimismo se apodera de todos los dominicanos en la administración Abinader.

Nunca se dudó de que el presidente Abinader, haría honor a su Partido Revolucionario y Moderno (PRM) pues los hechos así lo confirman. Ha hecho precisamente que los dominicanos se llenen de esperanzas, perciban y comprueben que sus ejecutorias se enmarcan dentro de los cambios necesarios, que se ajustan a los nuevos tiempos, a los nuevos paradigmas.

Es extraordinario como la nación dominicana se encamina por el progreso, dejando atrás los viejos estilos de gobernar una nación.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

jpm-am