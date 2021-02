Fútbol femenino se prepara con miras a segundo partido ante Puerto Rico

SANTO DOMINGO.- La Sedofútbol femenina entrenó tras el empate ante Puerto Rico.

La agenda contempló una sesión de recuperación en el propio hotel de concentración, mientras que las chicas pisaron el césped del Complejo Deportivo del Club Atlético Pantoja ya pensando en el segundo desafío frente a las boricuas.

El cuerpo técnico enfocó la sesión en ejercicios técnicos – tácticos y de posicionamiento, con la firme intención de corregir los detalles del partido anterior y ejecutar las mejoras en la presentación dominical.

La ocasión permitió que dos de las jugadoras que vieron acción en el primer cotejo emitieran sus impresiones del mismo y de la manera que se preparan para el segundo.

La mediocampista Marianelys Pérez, quien estuvo como titular en el primer duelo ante Puerto comentó.

“Fue un partido muy físico, no obtuvimos el resultado que queríamos, pero logramos el empate. Creo que nosotros vamos a sacar el resultado porque estamos más compenetradas, tenemos más confianza, venimos hablando más. Sabemos que no es un rival pequeño, pero ya lo conocemos, no nos podemos confiar”.

Además agregó palabras para la fanaticada. “Les agradecemos mucho por su apoyo y que sigan confiando en nosotros que vamos a lograr la victoria que queremos”.

Otra de las protagonistas del encuentro fue Ashleigh Rondón, la delantera ingresó en el complemento y de esta manera hizo su debut con la camiseta nacional. “Fue mi primer juego con el equipo, creo que jugamos bien, aunque no nos conocemos tanto. Estamos muy bien, todas las chicas son muy cariñosas, no sabía que esperar, es como un sueño, no esperaba esto”.

“Creo que el domingo nos va ir mucho mejor, porque estamos muy bien, ya nos vamos conociendo un poco más y estamos trabajando. Tenemos que seguir juntas y salir con el corazón”, puntualizó Rondón.

of-am