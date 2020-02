Funglode renueva sitial entre mejores centros pensamiento de América Latina

SANTO DOMINGO.- La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) renovó su sitial entre los mejores centros de pensamiento de América Latina, según establece el 2019 Global Go To Think Tank Index Report del Programa de Centros de pensamiento y sociedad civil (TTCSP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Pensilvania.

El informe dado a conocer este jueves 30 ubica a Funglode en la posición 37 del ranking de América Central y del Sur, en el que se evaluaron 1,023 centros de pensamiento. Por quinto año consecutivo la institución, que celebra sus 20 años de creación este 2020, es seleccionada en el índice que destaca los principales think tank del mundo.

Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, destacó que la institución fue seleccionada en las categorías de mejores “think tank de 2019 de política exterior y asuntos internacionales”, en “Mejor uso de redes sociales y networking” y en “Política medioambiental”.

Resaltó que por las investigaciones desarrolladas por el Observatorio Político Dominicano (OPD) sobre los “Feminicidios en la República Dominicana durante el 2018 y el primer semestre de 2019”, Funglode entró por primera vez en el ranking que destaca los estudios producidos por grupos de expertos. Flor Batista es la investigadora del OPD autora del estudio presentado en el país y en varios congresos internacionales.

FINJUS también fue seleccionada entre los mejores centros de pensamiento de América Central y del Sur.

El índice Global Go to Think Tank es el resultado de una encuesta internacional que busca la opinión de más de 7,500 académicos, donantes públicos y privados, responsables políticos y periodistas. Estos colaboran para clasificar a más de 8,000 think tank utilizando un conjunto de 28 criterios desarrollados por el TTCSP (Programa de Think Tank y Sociedades Civiles Instituto Lauder, por sus siglas en inglés).

Por región, se evaluaron, 2,219 de Europa; 2,058 de América del Norte; 1,829 de Asia; 1,023 de América Central y América del Sur; 612 de África Sub-Sahariana y 507 del Medio Oeste y África del Norte.

Funglode alcanzó en el 2018 la posición 38 entre los centros de pensamiento más prestigiosos de América Latina. En la ocasión destacó en las categorías: Política medioambiental, Política exterior y asuntos internacionales y Uso de redes sociales.

Sobre el informe

El Programa de Think Tank y Sociedades Civiles del Instituto Lauder (TTCSP) de la Universidad de Pensilvania, presenta cada año el índice que valora los mejores centros de pensamiento de más de 75 países y 100 ciudades del mundo.

El Reporte Anual del ĺndice Global de Avances de los Centros de Pensamiento 2019 (Global Go To Think Tank Index Report tiene el objetivo de apoyar el avance del perfil, desarrollo e impacto de los centros de pensamiento en cada región del mundo.

El Global Go To Think Tank Index Report 2019 está disponible en: https://repository.upenn.edu/think_tanks/17

